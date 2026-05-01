У Росії вигадали безглузде пояснення пожежі в Туапсе. Українці вже кепкують

Витік з НПЗ спричинив забруднення пляжів та моря

В Росії безглуздо пояснили причини "нафтових" дощів та пожеж в Туапсе. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв звинуватив українські дрони, однак не в ударах.

Як пишуть росЗМІ, в Росії катастрофічну ситуацію з нафтою назвали ІПСО. Людей переконують в тому, що нафту, яка горить, на місто скидають українські дрони.

"Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога — вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", — каже Кондратьєв.

За його словами, від атаки дронів нібито немає ніяких значних ушкоджень, а витік нафти у море та "нафтові дощі" не обумовлені влучаннями. При цьому влада Туапсе активно розповідає, як бореться з нафтою на узбережжі. Вже почали залучати важку техніку, адже витік з НПЗ спричинив забруднення пляжів та моря.

Як прибирають нафту на пляжі в Туапсе

Українців у мережі таке абсурдне виправдання пожеж неабияк розвеселило. Чимало людей не розуміють, як цим нісенітницям можна вірити. Користувачі писали:

Зовсім тупий, треба було говорити, що згенеровано ШІ.

Гойда. Чому вони нещасні? Нафта падає з неба. Нехай збирають її лопатами та роблять бензин на продаж.

Та не. Це ж просто вогнедишний дракон пролітає.

Ні**вий такий бензобак упав із дроном, тонн на п'ятсот.

Що передувало

Наприкінці квітня дрони атакували в Туапсе НПЗ. Внаслідок атаки стався витік нафти та почалась сильна пожежа. За лічені хвилини місто накрила густа чорна хмара диму. Починаючи з 28 квітня у Туапсе кілька разів лунали вибухи, переважна більшість на НПЗ.

Після сильної пожежі у місті випав "нафтовий дощ", а влада оголосила надзвичайну ситуацію.

"Нафтовий дощ" в Туапсе

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Пермі наприкінці квітня також лунали вибухи. Під ударом був НПЗ.