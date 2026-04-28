Путин скоро почернеет: в сети все больше мемов о повторном ударе по Туапсе

Пользователи не обошли стороной и заявления Пескова о происшествии

В городе Туапсе Краснодарского края России третий раз за последние недели беспилотники атаковали нефтетерминал. На фоне повторяющегося из раза в раз инцидента в социальных сетях все больше и больше шуток на эту тему.

В этом материале "Телеграф" собрал забавные мемы из социальных сетей, в которых обыгрывается тема загрязнения побережья и последствий для отдыхающих. Отметим, что пошутили насчет атак на Туапсе и в Силах специальных операций Украины.

"Хет-трик от ССО и других составляющих сил безопасности и обороны Украины! Туапсе, у вас снова пропущенный", — говорится в сообщении ССО.

Пост ССО

Тем временем, на одном из изображений "девушки с пляжа в Туапсе" шутят о том, что следы нефтепродуктов уже стали привычной частью отдыха, при этом мытье уже не кажется таким обязательным.

Мемы о Туапсе из соцсетей

Также высмеивается в мемах и пресс-секретарь российского главы Владимира Путина Дмитрий Песков.

К слову, он заявил, что удары якобы были по нефтехранилищам, где хранилась нефть, предназначенная для экспорта и выполнения контрактных обязательств.

Один из пользователей пошутил, что теперь вместо "дня сурка" есть "день Туапсе".

В одном из мемов использовали обложку альбома "Born to die" популярной певицы Lana Del Rey, на которой заметны следы нефтяных пятен, а подпись гласит: "Самертайм Туапседнесс" (как отсылка к ее песне Summertime Sadness)

Туапсинский НПЗ регулярно попадает под удары

Первая массированная беспилотная атака на этот завод произошла еще 25 января 2024 года. За 2024 НПЗ в Туапсе попадал под удары еще три раза. В 2025 он также был атакован по меньшей мере трижды — в марте и два раза в ноябре. В январе 2026 года Туапсинский НПЗ снова посетили хорошие дроны, а за апрель этого года, это уже третья атака на завод.

В ночь на вторник, 28 апреля, беспилотники снова атаковали Туапсе и под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод и порт. После взрывов возник масштабный пожар. Как сообщает Telegram-канал Supernova+, снова были атакованы резервуары с нефтью. Активно работала вражеская ПВО, но избежать нового возгорания не удалось. По информации местных жителей, могут гореть до четырех резервуаров.

Местные власти объявили срочную эвакуацию жителей улиц, прилегающих к горящим терминалам. Над городом токсичный смогом, фиксируются "мазутные дожди".

Также в ночь на понедельник, 20 апреля, в Туапсе прогремели взрывы. Беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и порт, вспыхнули пожары. В ночь на 16 апреля этот НПЗ уже был атакован и горел несколько суток. Как сообщает Telegram-канал Supernova+, после взрывов и работы российской ПВО на НПЗ загорелись два резервуара. Согласно OSINT-анализу ASTRA, в резервуарном парке Туапсинского НПЗ в результате ночной атаки зафиксировано более 10 точек горения.

Как выглядит Туапсе

Что известно о НПЗ в Туапсе

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ) – стратегически важное предприятие "Роснефти". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти. Расстояние между ним и границей Украины около 450 км.

Он единственный на черноморском побережье России. При проектной мощности 12 млн. тонн фактически на заводе перерабатывают 8,6 млн. тонн сырья. Это старейший российский нефтеперерабатывающий завод, построенный еще в 1929 году.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 апреля российские города Ейск в Краснодарском крае и Таганрог в Ростовской области оказались под атакой неизвестных дронов.