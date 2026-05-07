Кадыров спалился? Какой пост случайно опубликовал чеченский лидер и сразу удалил

Сообщение появилось поздно ночью

Лидер Чечни Рамзан Кадыров попал в странный курьез. Ведь он, вероятнее всего, на своем канале опубликовал координаты закладки запрещенных веществ.

Об этом пишут росмедиа. Известно, что подозрительное сообщение в канале появилось 27 апреля в 22:30, однако его сразу удалили.

Интересно, что иногда содержимое удаленных сообщений можно узнать через сервисы Tgstat и Telemetr. Впрочем, в этой публикации они не показывают текст, а лишь факт того, что пост репостнули, а затем удалили.

Удаленный пост Кадырова

Вероятнее всего, репост сообщения Кадырова сохранился в канале автоматического новостного агрегата. Его сделали 27 апреля в 22:31 – через несколько секунд после выхода поста главы Чечни. В этом сообщении указаны координаты пустыря в Грозном.

Координаты, которые были в сообщении

Похожие места часто используют как "адреса" закладок. Обычно после оплаты товара клиент получает точные координаты, где искать закладку. Опубликованное фото в канале Кадырова сильно похоже на такой "адрес".

Впрочем, утверждать точно, что это за место и для чего председателю Чечни его данные, нельзя. К тому же рядом с указанным местом есть зоомагазин и дельфинарий.

