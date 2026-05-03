Как Путин готовит Красную площадь к параду на 9 мая: в Украине создали точный мем

В этом году празднование будет не таким пышным

С приближением 9 мая, которое в России будут отмечать парадом на Красной площади в Москве, в сети появляется все больше тематических мемов. Большинство шуток касается угрозы атаки БПЛА.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы о 9 мая в Москве. Известно, что в этом году парад пройдет без военной техники из-за угроз атак.

На фоне этого украинцы шутят, что на Красной площади можно установить противодроновые сетки, как это делают в прифронтовых городах. Правда, защищают они преимущественно от FPV-дронов. Однако такой вариант наряд ли оценили бы в Кремле, ведь там уже оправдали отсутствие военной техники на параде.

По словам представителя российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова, техники на параде не будет не потому, что ее нет и нечего показать, а из-за угрозы атаки БПЛА. В Москве боятся, что украинские дроны атакуют военные цели на параде.

Впрочем, украинцы шутили и над переживаниями Путина, ведь на параде ему будет очень страшно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже объяснил зачем России перемирие на 9 мая. По мнению украинского лидера, Путин хочет спокойно провести парад без угрозы атаки, а затем продолжить войну. Однако Украина не позволит совершить это прекращение огня тактическим обманом со стороны России.

