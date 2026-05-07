Кадиров спалився? Який пост випадково опублікував чеченський лідер та одразу видалив

Допис з'явився пізно вночі

Лідер Чечні Рамзан Кадиров потрапив у досить дивний курйоз. Адже він, ймовірніше, на своєму каналі опублікував координати закладки заборонених речовин.

Про це пишуть росмедіа. Відомо, що підозрілий допис у каналі з'явився 27 квітня о 22:30, однак його одразу видалили.

Цікаво, що деколи вміст видалених повідомлень можна дізнатись через сервіси Tgstat та Telemetr. Втім в цій публікації воли не показують текст, а лише факт того, що пост репостнули, а потім видалили.

Видалений пост Кадирова

Ймовірніше, репост повідомлення Кадирова зберігся в каналі автоматичного агрегата новин. Його зробили 27 квітня о 22:31 – за кілька секунд після виходу поста глави Чечні. У цьому дописі вказано координати пустиря у Грозному.

Видалений пост Кадирова

Координати, які були в дописі

Схожі місця часто використовують як "адреси" закладок. Зазвичай після оплати "товару" клієнт отримує точні координати, де шукати закладку. Опубліковане фото в каналі Кадирова сильно схоже на таку "адресу".

Втім стверджувати точно, що це за місце і для чого голові Чечні його дані, не можна. До того ж поруч з зазначеним місцем є зоомагазин та дельфінарій.

