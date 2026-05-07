Более 300 дронов атаковали Россию. Где было громко и какие последствия (фото, видео)
Многие аэропорты закрыли на время угрозы
В ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы слышали в ряде регионов, предварительно речь идет о налете почти в 350 БПЛА.
Как отмечают в Минобороны России, атака дронов началась около 1 часа ночи. Российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 347 БПЛА.
Известно, что в Сочи было зафиксировано три волны дронов. По словам местных, атака началась около 03:00 ночи и продолжается и утром. В небе над Черным морем виден дым. Местные власти уже ввели статус "Атака" в регионе. Россияне слышали около 15 взрывов.
Где еще слышали взрывы:
- В Брянской области громко было с 1:00. Здесь зафиксировано попадание, пострадали не менее 13 человек. Повреждены две многоэтажки и более 40 автомобилей.
- В Таганроге, Ростовская область, якобы уничтожено более 30 БПЛА. О разрушении данных нет.
- Серия взрывов прогремела в городе Тула. По словам местных, начиная с 02:40 ночи было слышно более пяти взрывов в южной и юго-западной части города. "Сбито" 14 беспилотников.
- В Тверской области, город Ржев, есть повреждения трех многоэтажек. Более 350 человек были эвакуированы из домов.
- Взрывы раздавались в Московской области. Якобы сбиты 11 беспилотников на подлете в столицу.
Кроме того, известно, что ракетная опасность была объявлена в крупных городах от Чебоксар и Казани до Набережных Лодок и Самары. В аэропортах Ярославля, Геленджика, Краснодара, Ижевска и Калуги на время тревоги ограничить полеты. Эти же ограничения введены во Внуково и Шереметьево.
Также ракетную опасность объявляли в Самаре. Поэтому здесь приостановили движение общественного транспорта, а детей в школах перевели на вторую смену.
Також ракетну небезпеку оголошували в Самарі. Тому тут призупинили рух громадського транспорту, а дітей у школах перевели на другу зміну.