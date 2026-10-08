Образ для бедных и фальшивая простота: какие часы носит Путин и почему их так просто не купить (фото)

Модель сложно назвать рядовым массмаркетом

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Российская пропаганда упорно пытается слепить из российского главы Владимира Путина "человека из народа", однако детали его гардероба разоблачают это лицемерие. Оставшись без европейских брендов из-за санкций, Владимир Путин перешел на отечественный "эксклюзив", искусно замаскированный простоту.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на последние фотографии Путина в открытых источниках. Как видно, на запястье хозяина Кремля красуется индивидуальный спецзаказ от Императорской петергофской фабрики (ИПФ).

Эту модель он носит с 2022 года – взамен привычных швейцарских Blancpain и IWC.

Владимир Путин. Фото: Getty Images

Что особенного в этих часах

Внешне часы выглядят предельно сдержанно: матовый черный циферблат, простые арабские цифры и классический стиль милитари. Ни даты, ни привычного для дорогих линеек мануфактуры декора здесь нет. Аксессуар производит впечатление подчеркнуто простого и практичного инструмента.

Вся суть кроется в деталях. На механизме стоит клеймо ИПФ с отсылкой к 1721 году – эпохе Петра I, к фигуре которого Владимир Путин регулярно обращается в публичных выступлениях.

Производство на часов на Императорской петергофской фабрики

Еще один показательный момент – происхождение аксессуара. Раньше Путин носил дорогие швейцарские часы стоимостью в десятки тысяч долларов. Сейчас же на его руке изделие российского производства, что прямо укладывается в риторику об импортозамещении.

При этом модель сложно назвать рядовым массмаркетом: это специальная серия, и ее цена существенно выше стоимости обычных магазинных часов.

Часы давно стали частью публичного стиля российского президента. Путин регулярно появлялся в дорогих моделях, а некоторые экземпляры даже снимал с руки и дарил рабочим на мероприятиях. Поэтому интерес вызывает как оформление аксессуара, так и образ, который с его помощью выстраивают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Путин резко перестал носить любимый аксессуар.