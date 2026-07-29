Двойник, проблемы со здоровьем, или...? Почему Путин резко перестал носить любимый аксессуар (фото)

Одно изменение во внешнем образе спровоцировало множество догадок

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В последнее время российский глава Владимир Путин стал появляться на публике без часов на руке — аксессуара, который уже считался неотъемлемой деталью его образа.

Стоит отметить, что ранее глава Кремля практически всегда носил дорогие швейцарские часы Blancpain, Patek Philippe или IWC и неизменно на правой руке. Но после 25 июля ситуация поменялась.

Именно в тот день была последняя фотография, на которой часы на руке Путина еще присутствовали.

Владимир Путин с часами на руке 25 июля. Фото: Getty Images

А уже 26 июля на новом фото можно заметить, что часов на руке нет.

Владимир Путин без часов на руке 26 июля. Фото: Getty Images

Аналогичная ситуация наблюдалась и 27 июля.

Владимир Путин без часов на руке 27 июля. Фото: Getty Images

28 и 29 июля на свежих фотографиях Путин вновь вышел на публику без любимого аксессуара.

Владимир Путин без часов на руке 28 июля. Фото: Getty Images

Владимир Путин без часов на руке 29 июля. Фото: Getty Images

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, каковы могут быть причины отказа от любимого аксессуара. Цифровой разум назвал четыре вероятных версии.

Двойники

Первая версия ИИ заключается в том, что внезапное исчезновение любимого аксессуара Путина может свидетельствовать о смене человека в кадре.

То есть, согласно этому предположению, на публичных мероприятиях в последние дни Путина заменял его двойник, который мог просто не воспроизвести привычный образ до мелочей и не надеть часы.

Здоровье

Вторая версия касается возможных медицинских причин. Как отмечает искусственный интеллект, причина отсутствия часов может быть связано не с изменением стиля, а с состоянием здоровья.

То есть, если главе Кремля проводили до его выступления медицинские процедуры в области запястья или кисти, тогда ношение тяжелых механических часов может вызывать дискомфорт.

Желание выглядеть скромнее

Не секрет, что коллекция наручных часов Путина стоит целое состояние и состоит преимущественно из люксовых швейцарских брендов. Однако в условиях жестких санкций и пропаганды "импортозамещения" показательная демонстрация роскошных аксессуаров выглядит раздражителем для народа.

Таким образом, в этой версии ИИ предполагает, что Путин мог отказаться от ношения дорогих часов и выглядеть более скромно. Или же причина может крыться в банальном отсутствии российских аналогов сопоставимого уровня.

Особенности съемок и "паранойя"

Данная версия касается изменений в организации публичных мероприятий и видеосъемок. По мнению искусственного интеллекта, наручные часы могут служить ориентиром для определения времени записи.

То есть, благодаря часам можно было бы установить, во сколько именно было снято видео. Это затрудняет использование заранее записанных материалов, так называемых "консерв" или их монтаж.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто станет президентом России, если Путин умрет. ИИ назвал 7 имен.