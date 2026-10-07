"Телеграф" сравнил архивные и новые снимки Путина и показал, как менялась его внешность

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Президенту РФ Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Из них почти 26 лет непрерывно он находится на высшем государственном посту, с небольшим перерывом на условное премьерство. За это время изменилась не только Россия, но и ее руководитель – "Телеграф" сравнил фото с начала 2000-х до современных.

Снимки наглядно показывают, как возраст и попытки удержать молодость изменили лицо Путина. В начале 2000-х это был бывший функционер из КГБ с худым лицом, заметными скулами, открытым взглядом и более острыми чертами лица. Одна из особенностей того периода – сохраненная мимика.

Владимир Путин в 2000 году в возрасте 48 лет

Уже через несколько лет Путин начинает попытки законсервировать время. Особенно это заметно, если сравнить фото с разницей в десятилетие 2009 и 2019 – лицо становится более округлым, менее заметными стали носогубные складки и морщины, мимика глаз почти исчезла. В тот период неоднократно появлялись версии о вмешательстве эстетической хирургии, на это указывал ряд признаков и в целом вид лица, все больше напоминавшего маску.

Владимир Путин в 2009 и 2019 году

Но все попытки остановить старение оказались тщетными – фото периода полномасштабного вторжения 2022 и 2026 годов показывают: возрастных изменений не избежать. Кожа потеряла упругость, контур лица стал менее четким, изменилась форма щек и подбородка, что сделало лицо более круглым. На коже начали появляться заломы. Многолетние попытки держать образ энергичного лидера России разбиваются о реальность: последние фото 74-летнего Путина показывают, насколько он изменился.

Владимир Путин в 2022 и 2026 годах

Как сообщал "Телеграф", 1 октября во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" неестественное поведение Владимира Путина снова спровоцировало обсуждение его возможной подмены дублером. Наблюдатели обратили внимание на существенное ослабление мышечного тонуса и изменения в мимике – это объясняют возрастной деградацией или привлечением более возрастного двойника. К тому же в сети неоднократно фиксировали внезапное появление седины и заметные изменения черт его лица на различных публичных мероприятиях.

Основанием для предположений о подмене служат также попытки искусственно корректировать пропорции тела главы Кремля, ведь настоящий рост российского президента годами находится под пристальным вниманием медиа. Путин систематически прибегает к визуальным методам, чтобы маскировать реальные физические данные. Такая постоянная смена внешнего вида и силуэта лишь подпитывает сомнения относительно присутствия одного и того же человека на официальных встречах.