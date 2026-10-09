Путин опозорился на публике из-за своего дня рождения (видео)

В короткой речи глава Кремля поблагодарил коллег за поздравления с праздником, которого не было

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Российский президент Владимир Путин поблагодарил коллег за поздравления не с прошедшим днем рождения, а с Новым годом. Над главой РФ из-за этого ляпа насмехаются сами россияне, мол, маразм уже, да и летоисчисление можно начать вести от новой даты.

Путин в короткой благодарственной речи допустил оговорку. И, конечно, хотел бы вас поблагодарить сердечно за ваши дружеские, тёплые поздравления с… с Новым годом, … извините, с моим Новым годом, с днём рождения. И мы делаем это традиционно в отношении каждого из нас. Мне кажется, что это тож… тоже такая добрая традиция", – сказал он. Как ни странно, кремлевские структуры пропустили видео в эфир.

В соцсетях россияне подшучивают над своим президентом. Отмечают "старость не радость" и вспоминают, как потешались над лидером США Джо Байденом. "Говорят же, он живет в своей реальности, в его России новый год уже", "Этот Пал Палыч уже вышел из строя, надо нового Кал Калыча расчехлять", – иронизируют в комментариях.

Реакция россиян на очередную оговорку Владимира Путина

Более того, некоторые комментаторы шутят об изменении летоисчисления из-за оговорки Путина:

"Он не ошибся, а спойлернул новое исчисления начала года".

"Предлагаю перенести новый год на день рождения Владим Владимича. Да и Рождество тоже. Ведь он наш Спаситель. И летоисчисление тоже".

"У нас теперь года измеряются по Путину. Сейчас 74-й год по путину получается".

Как сообщал "Телеграф", это не первый ляп президента РФ, вышедший за пределы его кабинета. Владимир Путин в этом году записал поздравление с Международным женским днем. Видео с его оговорками опубликовали на сайте Кремля и распространили в соцсетях.