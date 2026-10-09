Путін зганьбився на публіці через свій день народження (відео)

У короткій промові очільник Кремля подякував колегам за привітання зі святом, якого не було

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Російський президент Володимир Путін подякував колегам за привітання не з минулим днем народження, а з Новим роком. Над очільником РФ через цей ляп глузують самі росіяни, мовляв, маразм вже, та й літочислення можна почати вести від нової дати.

Путін в короткій промові вдячності припустився обмовки. "І, звісно, хотів би вас подякувати щиро за ваші дружні, теплі привітання з... з Новим роком,... вибачте, з моїм Новим роком, з днем народження. І ми робимо це традиційно щодо кожного з нас. Мені здається, що це теж така добра традиція", – сказав він. Як не дивно, кремлівські структури відео пропустили в ефір.

В соцмережах росіяни потішаються над своїм президентом. Зауважують "старість не радість" та згадують, як потішались над лідером США Джо Байденом. "Кажуть же, він живе у своїй реальності, у його Росії новий рік уже", "Цей Пал Палич вже вийшов з ладу, треба нового Кал Калича розчохляти", – глузують в коментарях.

Реакція росіян на чергову обмовку Володимира Путіна

Ба більше, деякі коментатори жартують над зміною літочислення, через обмовку Путіна:

"Він не помилився, а спойлернув нове обчислення початку року".

"Пропоную перенести новий рік на день народження Владим Владимича. Та й Різдво теж. Адже він наш Спаситель. І літочислення теж".

"У нас тепер роки вимірюються за Путіним. Зараз 74-й рік за Путіним виходить".

Як повідомляв "Телеграф", це не перший ляп президента РФ, який вийшов за межі його кабінету. Володимир Путін цьогоріч записав привітання з Міжнародним жіночим днем. Відео з його обмовками опублікували на сайті Кремля й поширили в соцмережах.