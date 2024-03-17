"Вагнерівці" виходять із Білорусі: скільки їх там залишилося і куди пішли інші

У Білорусі "вагнерівці" займаються підготовкою силовиків

У Білорусі скорочується кількість найманців ПВК "Вагнера", частина з яких виїхала назад до Росії. Тим самим, за оцінками спостерігачів, у країні залишилося кілька сотень "вагнерівців".

Як інформує моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн", ймовірною причиною від’їзду найманців є участь у підготовці добровольчих формувань Росгвардії перед відправкою на фронт в Україну.

Зазначається, що нинішній контингент "вагнерівців" знаходиться на кількох полігонах, де вони проводять навчання із внутрішніми військами та ЗС Білорусі. Зокрема йдеться про Мінськ та Барановичі.

У Мінську вони розташовані у навчальному центрі внутрішніх військ МВС "Воловщина", де під їх керівництвом проводили підготовку спецпризначенців. У Барановичах їхня присутність спостерігалася на полігоні "Обуз-Лісновський", де вони проводили навчання 78-го батальйону 6-го ОМБр.

Там вони відпрацьовували стрілянину з гранатометів та особистого озброєння, а також штурм будівель та коригування вогню з БПЛА.

Раніше "Телеграф" писав, що ще у жовтні 2023 року стало відомо про повернення "Вагнера" на фронт. Але більшість із бойовиків воюватимуть у складі підрозділів Росгвардії.