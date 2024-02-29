В России поклонники ЧВК "Вагнер" воруют цветы из мемориала Навального: реакция сети и видео

Такого цинизма еще не было

Не прошло и двух недель после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, как сторонники ППК "Вагнер" уносят цветы из стихийного мемориала. Они их сносят к месту памяти Евгения Пригожина.

Призыв так поступать опубликовала у себя Z-блогерша Наталья Хим. Она призвала сносить как можно больше цветов.

"Навалнисты, ничего личного. Я, сотрудники ЧВК "Вагнер" и сотрудники Министерства обороны приняли совместное решение. Мы уважаем чужие деньги, потраченные на эти цветы, но в моей стране есть реальные герои, которые действительно их достойны. Впоследствии вы это поймете. Для вас мелочь, нам приятно. Приносите больше", — написала она.

Это вызвало резонанс в сети. Люди поделились своими эмоциями по поводу этого инцидента.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии. По предварительной версии, причиной стал оторвавшийся тромб. После вскрытия тела матери сказали, что оппозиционер умер из-за "синдрома внезапной смерти". Как сообщила "Медуза", такой диагноз записывают в документах, если узнать истинную причину не удалось.

А также, 22 августа в Тверской области россии разбился самолет Евгения Пригожин. По данным Росавиации, он должен был находиться на борту.