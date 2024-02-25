Реванш с Байденом все более неизбежен: Трамп одержал новую серьезную победу в предвыборной гонке

Хейли не собирается пока выходить из гонки

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп снова победил свою главную оппонентку Ники Хейли на республиканских праймериз. Он смог обойти её даже в её родном штате — Южной Каролине. Трамп набрал 60%, а Хейли — 40 %.

Об этом сообщило агентство АР, которое отмечает, что Трамп победил во всех предыдущих праймериз, прошедших в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и на Виргинских островах США. И новая победа еще больше укрепила его шансы на третью подряд номинацию от Республиканской партии.

Журналисты пишут, что Теперь Хейли сталкивается с все большим давлением относительно выхода из гонки. Но она заявляет, что не собирается этого делать, несмотря на потерю штата, где она была губернатором с 2011 по 2017 год.

"Я не верю, что Дональд Трамп может победить Джо Байдена. Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я буду продолжать баллотироваться. Я человек слова", – заявила она.

В материале подчеркивается, что теперь реванш между Трампом и президентом Джо Байденом на выборах в ноябре становится все более неизбежным после предварительного голосования в Южной Каролине.

"Я никогда не видел Республиканскую партию настолько единой, как сейчас… Вы можете праздновать около 15 минут, но потом мы должны вернуться к работе", – заявил Трамп, выйдя на сцену для своей победной речи через несколько минут после закрытия избирательных участков.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Дональд Трамп, в случае своей победы на президентских выборах в США, не откажется поддерживать Украину. Более того, высока вероятность, что он увеличит помощь.