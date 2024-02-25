Трамп отмалчивается: Кулеба рассказал о судьбе приглашения экс-президента США в Украину

Трамп и его команда не дали ответа на приглашение посетить линию фронта в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, публично занявший антиукраинскую позицию, отмолчался в ответ на приглашение посетить линию фронта в Украине, которое ему направил президент Владимир Зеленский. Ни Трамп, ни его команда никак не среагировали на приглашение.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки". Кулеба отметил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии где-то потерял свое красноречие.

"Есть политические сигналы, идущие публично от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Есть публичные сигналы, идущие от президента Украины. Мы не слышали ответа на приглашение от самого Трампа или его команды. Будет ответ – будем его рассматривать", – сказал он.

Кулеба также отметил, что Украина рассматривает как ключевой вопрос сохранения поддержки в США не на уровне партий, а на уровне обычных избирателей. Поскольку американские политики идут за своим избирателем и деваться в этом плане им совершенно некуда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за помощь Украине, Тайваню и Израилю в размере 95 млрд долларов. По его мнению, эти деньги можно давать только в долг, но не безвозмездно.

Кроме того, Трамп уже настолько заговорился, что публично похвалил военную силу страны-агрессора. Так, он назвал Россию военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона.