Кобзон после смерти торгует наркотиками: в Москве курьез с памятником певцу (фото)

Полицейские пытаются установить злоумышленников

Московские полицейские обнаружили рекламу наркомагазина на памятнике певцу Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре российской столицы. Сообщается, что в мемориал было вмонтировано 12 QR-кодов, ведущих в наркошоп.

Об этом пишет издание Baza. Отмечают, что на строительство монумента потратили 45 млн рублей.

"Полицейские обнаружили у московского памятника 12 пластин с QR-кодами и подписями, которые по призванию якобы можно послушать песни знаменитого певца. Однако на самом деле ссылки вели на страницы магазинов с наркотиками", — пишет издание.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что памятник Кобзону стал местом тяготения молодых людей, поэтому вошел в список мест для проведения дополнительных патрулирований полицейскими. Как пишет издание, сейчас начата проверка. Полиция пытается найти тех, кто изменил ссылку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в египетском городе Хургада на глазах у отдыхающих акула напала на россиянина.