В Украине изменяют процедуру осмотра водителей на состояние наркотического опьянения: как теперь будут проверяться

Нововведения позволят использовать экспресс-тесты для выявления наркотических веществ в организме водителей

Правительство Украины внесло существенные изменения в процедуру осмотра водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 13 июня по представлению Министерства внутренних дел Украины.

По сообщению Правительства, основным новшеством стало внедрение возможности использования тестов на содержание наркотических средств или психотропных веществ в организме лица во время проведения осмотра в учреждениях здравоохранения. Цель нововведения — ускорить и упростить процедуру проверки водителей на состояние наркотического опьянения.

Важно отметить, что в случае положительного результата экспресс-теста обязательным этапом станет подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ путем лабораторного исследования. Это обеспечит точность результатов и защитит водительские права.

Предусматривающие изменения

Изменения также касаются порядка направления водителей на осмотр для выявления состояния алкогольного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

Правительство подчеркивает, что реализация этого решения не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов Украины. Это означает, что внедрение новой процедуры не создаст дополнительной нагрузки на финансовую систему страны.

Эксперты считают, что новые правила помогут повысить безопасность на дорогах Украины, поскольку позволят более эффективно выявлять водителей, находящихся под влиянием наркотических веществ. В то же время, правозащитники призывают к тщательному контролю за соблюдением прав граждан во время проведения таких осмотров.

Ожидается, что в ближайшее время МВД Украины предоставит детальные разъяснения о практическом применении новых правил для работников правоохранительных органов и медицинских учреждений.

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