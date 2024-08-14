Байден впервые прокомментировал атаку Украины на Курскую область

В Вашингтоне тщательно следят за ситуацией

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Новом Орлеане. Его слова приводит New York Post.

"Я регулярно общался со своими сотрудниками, наверное, каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней. Это создает настоящую дилемму для Путина", — сказал Байден отвечая на вопрос о том, что он может сказать об украинском наступлении.

По его словам, Вашингтон находится в прямом контакте с украинской стороной.

Издание отмечает, что глава Белого дома, как и большинство официальных чиновников США, воздерживается от подробных комментариев на тему украинского наступления в Курской области.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа, но официально атаку Украина признала лишь спустя 6 дней. 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.

На Западе считают, что операция Украины преследует четыре главные цели, среди которых не только попытка растянуть силы оккупантов.