"Сделали непредсказуемое": в США оценили влияние Курской операции ВСУ на войну в Украине

Россияне видят результаты того, что сделал Путин

В воскресенье, 18 августа, сенатор-демократ Марк Келли заявил, что решение Украины противостоять российскому вторжению путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны. Поэтому нужно продолжать изучать потребности украинцев в сфере безопасности.

Об этом Келли сказал в программе "Лицом к нации" на телеканале CBS, цитирует Politico. Демократ из Аризоны сказал, что "130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали нечто непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта".

Он считает, что на момент российского вторжения в Украину в феврале 2022 года существовали опасения, что если Украина и ее союзники распространят войну на российскую территорию, может вспыхнуть региональный или глобальный конфликт. Однако война в значительной степени зашла в тупик, по крайней мере, до того момента, когда украинские войска пересекли Курскую область на территории России.

На вопрос ведущей, комфортно ли ему сейчас, когда американское оружие используется на русской земле, Келли ответил, что он не против.

"На этот момент я не против. На украинцев незаконно напал Владимир Путин. … Он намеренно убивает женщин, детей, пожилых людей. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и я просто, давайте пока охарактеризуем его именно так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного промежутка времени, но это действительно шокировало Путина", — заявил он.

Он также добавил, что в настоящее время уместно продолжать изучать потребности украинцев в сфере безопасности.

Келли сказал, что наступление Украины должно научить россиян, что глава России Владимир Путин не является несравнимым защитником, которым он себя выставляет: "Он всегда пытался охарактеризовать себя как того, кто собирается защитить Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине и сейчас они находятся в определенной опасности".

Ранее "Телеграф" писал, что Джо Байден впервые отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.