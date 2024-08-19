"Зробили непередбачуване": у США оцінили вплив Курської операції ЗСУ на війну в Україні

Росіяни бачать результати того, що зробив Путін

У неділю, 18 серпня, сенатор-демократ Марк Келлі заявив, що рішення України протистояти російському вторгненню шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни. Тому потрібно продовжувати вивчати потреби українців у сфері безпеки.

Про це Келлі сказав у програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS, цитує Politico. Демократ з Арізони сказав, що "130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту".

Він вважає, що на момент російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що якщо Україна та її союзники поширять війну на російську територію, може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна значною мірою зайшла в глухий кут, принаймні до того моменту, коли українські війська перетнули Курську область на території Росії.

На запитання ведучої, чи комфортно йому зараз, коли американська зброя використовується на російській землі, Келлі відповів, що він не проти.

"На цей момент я не проти. На українців незаконно напав Володимир Путін. … Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і я просто, давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого проміжку часу, але це дійсно шокувало Путіна", — заявив він.

Він також додав, що наразі доречно продовжувати вивчати потреби українців у сфері безпеки.

Келлі сказав, що наступ України має навчити росіян, що очільник Росії Володимир Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє: "Він завжди намагався охарактеризувати себе як того, хто збирається захистити Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, і зараз вони знаходяться в певній небезпеці".

Раніше "Телеграф" писав, що Джо Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.