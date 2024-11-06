Мелания Трамп в костюме от Dior появилась на "победной" вечеринке мужа: сколько он стоит (фото)

Мелания не изменяет своему любимому стилю

Республиканец Дональд Трамп, который назвал себя избранным президентом США и станцевал победный танец, наблюдал за подсчетом голосов в конференц-центре округа Палм-Бич. Рядом с ним была его супруга Мелания Трамп, а также четверо детей, которые принимали активное участие в избирательной компании.

Супруга Мелания Трамп, которая долгое время старалась держаться в тени мужа, восхитила новым образом на его "победной" вечеринке. Для мероприятия жена Дональда выбрала классический костюм.

Мелания Трамп появилась в новом костюме от Dior

Жена новоизбранного президента США не стала изменять своему любимому стилю. Для публичных мероприятий она предпочитает сдержанные наряды, которые идеально подчеркивают ее фигуру.

Мелания и Дональд Трамп в Мар-а-Лаго, Фото: Getty Images

Для вечеринки Мелания выбрала серый костюм от бренда Christian Dior, который состоял из жакета и юбки А-силуэта длиной чуть ниже колен. Свой look она дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке.

Мелания Трамп выбрала для вечеринки костюм Dior, Фото: Getty Images

Согласно информации, опубликованной на сайте бренда, стоимость такого жакета составляет 4 300 долларов, а цена юбки — 2 300 долларов. Этот классический костюм красиво подчеркнул талию Мелании Трамп.

Мелания Трамп появилась в костюме от Dior

Мелания Трамп появилась в наряде за 6 тысяч долларов

Отметим, что жена Дональда известна своим элегантным и утонченным стилем, сочетающим классические силуэты с современными акцентами. Она часто отдает предпочтение минималистичным и изысканным нарядам, подчеркивающим ее статус и утонченность. В ее гардеробе, как правило, преобладают строгие костюмы и платья-футляры.

Мелания Трамп восхитила классическим нарядом, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, какой была инаугурация Дональда Трампа в 2017 году и кто на ней присутствовал. Уже стало известно, когда состоится новая торжественная церемония, после которой Трамп официально станет 47-м президентом США.