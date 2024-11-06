Мелания Трамп в костюме от Dior появилась на "победной" вечеринке мужа: сколько он стоит (фото)
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Мелания не изменяет своему любимому стилю
Республиканец Дональд Трамп, который назвал себя избранным президентом США и станцевал победный танец, наблюдал за подсчетом голосов в конференц-центре округа Палм-Бич. Рядом с ним была его супруга Мелания Трамп, а также четверо детей, которые принимали активное участие в избирательной компании.
Супруга Мелания Трамп, которая долгое время старалась держаться в тени мужа, восхитила новым образом на его "победной" вечеринке. Для мероприятия жена Дональда выбрала классический костюм.
Мелания Трамп появилась в новом костюме от Dior
Жена новоизбранного президента США не стала изменять своему любимому стилю. Для публичных мероприятий она предпочитает сдержанные наряды, которые идеально подчеркивают ее фигуру.
Для вечеринки Мелания выбрала серый костюм от бренда Christian Dior, который состоял из жакета и юбки А-силуэта длиной чуть ниже колен. Свой look она дополнила черными туфлями-лодочками на шпильке.
Согласно информации, опубликованной на сайте бренда, стоимость такого жакета составляет 4 300 долларов, а цена юбки — 2 300 долларов. Этот классический костюм красиво подчеркнул талию Мелании Трамп.
Отметим, что жена Дональда известна своим элегантным и утонченным стилем, сочетающим классические силуэты с современными акцентами. Она часто отдает предпочтение минималистичным и изысканным нарядам, подчеркивающим ее статус и утонченность. В ее гардеробе, как правило, преобладают строгие костюмы и платья-футляры.
"Телеграф" писал ранее, какой была инаугурация Дональда Трампа в 2017 году и кто на ней присутствовал. Уже стало известно, когда состоится новая торжественная церемония, после которой Трамп официально станет 47-м президентом США.