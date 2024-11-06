Меланія Трамп у костюмі від Dior з’явилася на "переможній" вечірці чоловіка: скільки він коштує (фото)

Меланія не зраджує свого улюбленого стилю

Республіканець Дональд Трамп, який назвав себе обраним президентом США та станцював переможний танець, спостерігав за підрахунком голосів у конференц-центрі округу Палм-Біч. Поруч із ним була його дружина Меланія Трамп, а також четверо дітей, які брали активну участь у виборчій кампанії.

Дружина Меланія Трамп, яка тривалий час намагалася триматися в тіні чоловіка, захопила новим образом на його "переможній" вечірці. Для заходу дружина Дональда вибрала класичний костюм.

Меланія Трамп з’явилася у новому костюмі від Dior

Дружина новообраного президента США не стала змінювати свій улюблений стиль. Для публічних заходів вона віддає перевагу стриманим вбранням, які ідеально підкреслюють її фігуру.

Меланія та Дональд Трамп у Мар-а-Лаго, Фото: Getty Images

Для вечірки Меланія обрала сірий костюм від бренду Christian Dior, який складався з жакета та спідниці А-силуету завдовжки трохи нижче колін. Свій look вона доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці.

Меланія Трамп вибрала для вечірки костюм Dior, Фото: Getty Images

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті бренду, вартість такого жакета становить 4 300 доларів, а ціна спідниці – 2 300 доларів. Цей класичний костюм красиво підкреслив талію Меланії Трамп.

Меланія Трамп з’явилася у костюмі від Dior

Меланія Трамп з’явилася в наряді за 6 тисяч доларів

Зазначимо, що дружина Дональда відома своїм елегантним та витонченим стилем, що поєднує класичні силуети із сучасними акцентами. Вона часто віддає перевагу мінімалістичним і вишуканим вбранням, підкреслюючи свій статус і витонченість. У її гардеробі, як правило, переважають стримані костюми та сукні-футляри.

Меланія Трамп захопила класичним вбранням, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, якою була інавгурація Дональда Трампа у 2017 році та хто на ній був присутній. Вже стало відомо, коли відбудеться нова урочиста церемонія, після якої Трамп офіційно стане 47-м президентом США.