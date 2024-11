Самая дорогая в истории, но со скандалами: какой была инаугурация Трампа и когда будет новая

Республиканец обошел Камилу Харрис в борьбе за кресло президента

Дональд Трамп, чья победа на выборах войдет в историю США, обошел своего оппонента Камилу Харрис в ходе голосования, состоявшегося 5 ноября 2024 года. В 2017 году он уже был президентом Америки и тогда его инаугурация стала самой дорогой за всю историю государства.

"Телеграф" решил вспомнить, как проходило торжественное мероприятие и кто на нем присутствовал. Первая инаугурация Трампа вызвала масштабные протесты.

Какой была инаугурация Трампа в 2017 году и когда состоится новая?

Дональд Трамп победил на президентских выборах в 2016 году, набрав 304 голоса выборщиков, против 227 голосов Хиллари Клинтон. Выборы стали одними из самых спорных в современной американской истории, с многочисленными обвинениями во вмешательстве и фальсификациях.

Инаугурация Трампа, которая прошла 20 января 2017 года, ознаменовала начало его первого президентского срока. На церемонии было множество протестов, к ним присоединились многие известные личности, в частности актеры Роберт де Ниро, Марк Руфалло, Синтия Никсон, певица Шер и режиссер Майкл Мур.

Протесты во время инаугурации Трампа в 2017 году, Фото: Getty Images

Противники Трампа, которые не поддерживали его политику и предвыборные обещания, выразили свое недовольство и в день инаугурации в Вашингтоне собрались тысячи протестующих. Многие из них выражали протест мирным путем, хотя произошли и насильственные столкновения. Протестующие разрушали имущество, в том числе подожгли лимузин, участвовали в актах вандализма и блокировали доступ к мероприятиям инаугурации, более 200 человек были арестованы.

Противники Трампа в Вашингтоне в 2017 году, Фото: Getty Images

Протестующие подожгли лимузин в центре Вашингтона, Фото: Getty Images

Общий тон инаугурации 45-го президента США был довольно сдержанным и патриотичным, без звезд мировой величины, в отличие от инаугурации Барака Обамы, на которой выступала Бейонсе.

Дональд Трамп и Мелания во время инаугурации, Фото: Getty Images

На мероприятии присутствовали видные представители политического мира, в том числе Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама с супругами, а также Хиллари Клинтон. А также было несколько знаменитостей. Инаугурацию сопровождали выступления певицы Джекки Иванко, хора Mormon Tabernacle Choir и танцевальной группы Radio City Rockettes. Концерт "Make America Great Again! Welcome Celebration" прошел накануне, с участием кантри-певца Тоби Кита, группы 3 Doors Down и других артистов, выступивших на фоне отказов известных звезд, включая Андреа Бочелли и Элтона Джона.

Джекки Иванко на инаугурации Трампа, Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в 2017 году инаугурация Трампа, согласно данным СМИ за 2021 год, стала самой дорогой в истории США, на ее организацию было потрачено 90 миллионов долларов.

Инаугурация Трампа в 2017 году стала самой дорогой в истории США, Фото: Getty Images

Дональд и Мелания Трамп, Фото: Getty Images

Согласно информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особенный интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Напомним, что в 2020 году Байден одержал победу на выборах, набрав 306 голосов выборщиков, оставив Трампа с 232 голосами. Тогда Трамп на инаугурацию Байдена не приехал.

