Самая дорогая в истории, но со скандалами: какой была инаугурация Трампа и когда будет новая
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Республиканец обошел Камилу Харрис в борьбе за кресло президента
Дональд Трамп, чья победа на выборах войдет в историю США, обошел своего оппонента Камилу Харрис в ходе голосования, состоявшегося 5 ноября 2024 года. В 2017 году он уже был президентом Америки и тогда его инаугурация стала самой дорогой за всю историю государства.
"Телеграф" решил вспомнить, как проходило торжественное мероприятие и кто на нем присутствовал. Первая инаугурация Трампа вызвала масштабные протесты.
Какой была инаугурация Трампа в 2017 году и когда состоится новая?
Дональд Трамп победил на президентских выборах в 2016 году, набрав 304 голоса выборщиков, против 227 голосов Хиллари Клинтон. Выборы стали одними из самых спорных в современной американской истории, с многочисленными обвинениями во вмешательстве и фальсификациях.
Инаугурация Трампа, которая прошла 20 января 2017 года, ознаменовала начало его первого президентского срока. На церемонии было множество протестов, к ним присоединились многие известные личности, в частности актеры Роберт де Ниро, Марк Руфалло, Синтия Никсон, певица Шер и режиссер Майкл Мур.
Противники Трампа, которые не поддерживали его политику и предвыборные обещания, выразили свое недовольство и в день инаугурации в Вашингтоне собрались тысячи протестующих. Многие из них выражали протест мирным путем, хотя произошли и насильственные столкновения. Протестующие разрушали имущество, в том числе подожгли лимузин, участвовали в актах вандализма и блокировали доступ к мероприятиям инаугурации, более 200 человек были арестованы.
Общий тон инаугурации 45-го президента США был довольно сдержанным и патриотичным, без звезд мировой величины, в отличие от инаугурации Барака Обамы, на которой выступала Бейонсе.
На мероприятии присутствовали видные представители политического мира, в том числе Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама с супругами, а также Хиллари Клинтон. А также было несколько знаменитостей. Инаугурацию сопровождали выступления певицы Джекки Иванко, хора Mormon Tabernacle Choir и танцевальной группы Radio City Rockettes. Концерт "Make America Great Again! Welcome Celebration" прошел накануне, с участием кантри-певца Тоби Кита, группы 3 Doors Down и других артистов, выступивших на фоне отказов известных звезд, включая Андреа Бочелли и Элтона Джона.
Стоит отметить, что в 2017 году инаугурация Трампа, согласно данным СМИ за 2021 год, стала самой дорогой в истории США, на ее организацию было потрачено 90 миллионов долларов.
Согласно информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особенный интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Напомним, что в 2020 году Байден одержал победу на выборах, набрав 306 голосов выборщиков, оставив Трампа с 232 голосами. Тогда Трамп на инаугурацию Байдена не приехал.
"Телеграф" писал ранее, что избрание Трампа станет катализатором политических перемен в Украине. Таким мнением поделился политолог Алексей Якубин.