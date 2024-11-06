Победный танец Трампа: что известно о песне "YMCA", ставшей гимном кампании республиканца

Трамп начал использовать песню "YMCA" после выздоровления от Covid-19

Республиканец Дональд Трамп, уже назвавший себя избранным президентом США, после обращения к американцам станцевал победный танец.

Его опубликовали ряд зарубежных СМИ, а также различные Telegram-каналы. Танец исполнил под песню "YMCA" известной американской диско-группи "Village People".

🇺🇸TRUMP'S VICTORY CELEBRATION



He wrapped up his victory speech with a playful dance for the crowd. #TrumpVictory pic.twitter.com/leA4rxRH2k — X News Journal (@XNewsJournal) November 6, 2024

На кадрах мы видим, как Дональд Трамп на трибуне выполняет несложные движения под легендарную композицию диско-группы. Заметим, что Трамп начал использовать песню YMCA после выздоровления от Covid-19 и с тех пор частенько подтанцовывает под нее.

Он был убежден, что песня добавит энергии и оптимизма к его введениям. В то же время, сначала она вызвала большой резонанс у сторонников и противников Трампа, поскольку считается неофициальным символом ЛГБТ-сообщества.

Однако увлекательный припев и оживленный ритм песни за полвека (была выпущена в 1978 году) стали синонимами веселья и праздника, что сделало ее идеальным выбором для зарядки толпы.

Эта песня положила начало "интимным отношениям" с публикой Трампа на митингах против карантина и стала частью выступлений республиканца в рамках президентской кампании.

Сама же песня о молодом человеке, который приехал в большой город и, кажется, растерянным. Ему предлагают остановиться в "YMCA" — молодежной христианской ассоциации (Young Men’s Christian Association). В те времена YMCA, хоть и была религиозной организацией, также выполняла функцию общежитий, где молодежь могла найти доступное жилье, заниматься спортом и проводить досуг.

На поверхностном уровне песня поет об YMCA как месте, где молодежь может найти поддержку и дружбу и почувствовать себя частью сообщества. Тем не менее, в то время, как она стала популярной среди широкой аудитории, песня приобрела дополнительное значение в ЛГБТ-сообществе, для которого YMCA в определенных городах стало пространством встреч и социальной поддержки.

Перевод песни:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп объявил себя президентом и сделал важные заявления. В частности, он заявил, что закончит все войны.