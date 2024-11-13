Трамп назвал имя новой главы разведки: в Украине ее обвиняли в работе на Путина

Нелюбовь чиновницы к Украине проявлялась задолго до начала вторжения

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает искать кандидатов на ключевые должности. Он выдвинул кандидатуру Тулси Габбард на должность директора национальной разведки.

Об этом сообщает AP News. Ее отношение к Украине теплым точно назвать нельзя.

"Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы. Тулси заставит нас всех гордиться", — сообщил Трамп.

Габбард была членом Демократической партии до октября 2022 года, после чего назвала ее "элитарной кабалой разжигателей войны" и перешла к республиканцам.

Она также заявляла, что Украина "недостойна защиты" от российского вторжения, поскольку якобы не является демократической страной.

"Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это "демократия", но они лгут. Украина на самом деле вообще не демократия", — говорила она незадолго до вторжения.

Также она обвиняла действующего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы специально подталкивал Путина к нападению, чтобы ввести против него санкции.

В 2022 году она получила критику со стороны Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, как лицо, распространяющее российскую дезинформацию

"Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным, однако это не мешает ей выступать в качестве эксперта в эфире Fox News. Помимо темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины", — говорилось в сообщении.

В ЦПД тогда прямо обвиняли ее в работе на Кремль.

В 2024 году она поддержала Трампа и выступила против предоставления помощи Украине, говоря, что это приведет к эскалации войны.

Нелюбовь Габбард к Украине, впрочем, можно заметить и в более ранний период. Например, в 2018 году, еще будучи в Демпартии она с группой конгрессменов обвинили Украину и Польшу в антисемитизме, восхвалении нацизма и отрицании Холокоста. Спустя несколько дней Ассоциация еврейских общин и общественных организаций Украины сообщила, что это обвинение является подыгрыванием российской пропаганде.

Как сообщалось ранее, накануне Трамп сообщил о том, что миллиардер Илон Маск и противник помощи Украине Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент правительственной эффективности.