Антиукраинский индус, бывший разведчик и Илон Маск: Трамп сделал еще несколько назначений

Рамасвами настроен антиукраински, Рэтклифф – довольно умеренно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает играть с назначениями : 12 ноября он заявил о создании нового Департамента правительственной эффективности, который будет отвечать за сокращение бюджетных расходов и так называемую реструктуризацией федеральных агентств. Новый департамент возглавили миллиардер Илон Маск и американский консерватор Вивек Рамасвами. Также Трамп определился с кандидатурой нового директора ЦРУ — им станет Джон Рэтклифф.

О назначении Маска и Рамасвами сказано в сообщении Трампа в соцсети Х. Новый департамент получил аббревиатуру DOGE — от Department of Government Efficiency.

"Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (DOGE)… Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей Администрации демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств — что имеет важное значение для Движения "Спасем Америку". Новый департамент должен вытеснить массовое расточительство и мошенничество, существующие на протяжении наших ежегодных государственных расходов в размере 6,5 триллиона долларов", — написал он.

Маск уже также прокомментировал создание нового департамента. Он пригрозил, что это "повлечет ударную волну по всей системе, и каждый, кто имеет отношение к системе и всех, кто причастен к государственному расточительству", а сам факт создания нового учреждения пафосно назвал "потенциальным "Манхэттенским проектом" нашего времени".

"Департамент правительственной эффективности будет предоставлять советы и рекомендации из-за пределов правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством", — тем временем сообщили у Трампа.

Маск и Рамасвами, если им удастся, планируют завершить свою работу не позднее 4 июля 2026 года. Трамп заявил, что "меньшее правительство с большей эффективностью и меньшей бюрократией" станет своеобразным "подарком" для США на 250-ю годовщину Декларации независимости.

Рамасвами: потомок мигрантов, который ненавидит… мигрантов

Если персона Маска в представлении не нуждается, то радикал Рамасвами выпал из политического поля зрения после января 2024 года, когда он снял кандидатуру с президентской гонки в пользу Трампа. Рамасвами — американский бизнесмен индийского происхождения, также известный как писатель и консерватор.

Во время предвыборной кампании выступал категорически против помощи Украине, заявлял, что Киеву придется идти на уступки Кремлю, а также призывал США выйти из НАТО. Известен, как жесткий противник абортов, иммиграции — последнее выглядит немного смешно, поскольку он сам является потомком индусов, мигрировавших в Соединенные Штаты.

Джон Рэтклифф: старая гвардия Трампа

Что касается назначения Рэтклиффа, то об этом также сообщили у Трампа. Рэтклифф — член трамповской "старой гвардии": во время его первого срока возглавлял Национальную разведку США.

Рэтклифф занимает в отношении Украины более-менее нейтральную позицию. Он критиковал Джозефа Байдена за "медленную помощь" Украине, но в то же время он также критиковал Белый дом за политику предоставления Украине помощи вместо траты денег на внутренние проблемы США. Является автором фразы "Украина первая, а штат Огайо — последний": фраза стала известной, когда во время визита Байдена в Украину в штате Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами.

Напомним, что министром обороны по желанию Трампа станет телеведущий Fox News Пит Хегсет, который является давним поклонником Трампа и придерживается консервативных взглядов. Хегсет не разбирается во внешнеполитических вопросах: в своих шоу и публичных заявлениях он делал акцент на внутренних проблемах США вроде экономики, политики и социальных тем. Поэтому его мнение по Украине остается неизвестным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какова позиция Марко Рубио и Майкла Уолтца относительно войны в Украине. Обоих называют политическими "ястребами".