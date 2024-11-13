Трамп назвав ім’я нової глави розвідки: в Україні її звинувачували у роботі на Путіна

Нелюбов чиновниці до України виявлялася задовго до початку вторгнення

Обраний президент США Дональд Трамп продовжує шукати кандидатів на ключові посади. Він висунув кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки.

Про це повідомляє AP News. Її ставлення до України теплим точно не можна назвати.

"Я знаю, що Тулсі внесе безстрашний дух, який визначив її блискучу кар’єру, до нашої розвідувальної спільноти, обстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир за допомогою сили. Тулсі змусить нас усіх пишатися", — повідомив Трамп.

Габбард була членом Демократичної партії до жовтня 2022 року, після чого назвала її "елітарною кабалою розпалювачів війни" та перейшла до республіканців.

Вона також заявляла, що Україна "не варта захисту" від російського вторгнення, оскільки нібито не є демократичною країною.

"Підпалювачі війни стверджують, що ми повинні захищати Україну, тому що це "демократія", але вони брешуть. Україна насправді взагалі не демократія", — говорила вона незадовго до вторгнення.

Також вона звинувачувала чинного президента США Джо Байдена у тому, що той нібито спеціально підштовхував Путіна до нападу, аби запровадити проти нього санкції.

У 2022 році вона отримала критику з боку Центру протидії дезінформації при РНБО України як особа, яка поширює російську дезінформацію.

"Тулсі Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках з Путіним, проте це не заважає їй виступати як експерт в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масової поразки в біолабораторіях України", — йшлося у повідомленні.

У ЦПД тоді прямо звинувачували її у роботі на Кремль.

2024 року вона підтримала Трампа і виступила проти надання допомоги Україні, говорячи, що це призведе до ескалації війни.

Нелюбов Габбард до України, втім, можна помітити і в ранній період. Наприклад, у 2018 році, ще будучи в Демпартії, вона з групою конгресменів звинуватили Україну та Польщу в антисемітизмі, прославленні нацизму та запереченні Голокосту. За кілька днів Асоціація єврейських громад та громадських організацій України повідомила, що це звинувачення є підіграванням російській пропаганді.

Як повідомлялося раніше, напередодні Трамп повідомив про те, що мільярдер Ілон Маск та противник допомоги Україні Вівек Рамасвами очолять новий Департамент урядової ефективності.