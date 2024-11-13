"Если РФ победит, то воевать придется нашим детям": лидером республиканцев в Сенате стал друг Украины

С избранием Джона Тьюна республиканцы в Сенате получат некоторую независимость от Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать свою команду, с которой будет работать по возвращению в Белый дом. В то же время новым лидером Республиканской партии в Сенате станет Джон Тьюн.

Об этом сообщает Reuters. Во время голосования он одержал победу над оппонентом, сенатором из штата Техас Джоном Корнином. При этом Рик Скотт, сенатор от штата Иллинойс, которого считают близким соратником Трампа, проиграл выборы еще в первом туре.

Журналисты Reuters пишут, что с избранием Тьюна республиканцы в Сенате получат некоторую независимость от своего же кандидата в президенты — Дональда Трампа.

Джон Тьюн был избран в Сенат США в 2005 году от штата Южная Дакота. В 1997—2003 годах был членом Палаты представителей США от Южной Дакоты. Он выступал за принятие законопроектов, которые предусматривали выделение помощи Украине.

Весной 2024 года он подчеркивал, что США должны помогать Украине и не дать России победить и двигаться дальше, в страны НАТО. Иначе на войну будут отправляться американские сыны и дочери, говорил Тьюн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о настроениях по поддержке Украины, которые царят в партии Трампа.