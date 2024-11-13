Трамп уже решил, кто найдет путь к миру в Украине, – Fox News

По словам источника издания, – это "человек с большим авторитетом"

Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, определился с кандидатурой специального представителя по украинским переговорам.

Искать путь к миру будет поручено очень авторитетному человеку. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информацию из многочисленных источников.

Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп вскоре назначит украинского посланника мира, который возглавит переговоры о прекращении войны с Россией, пишет издание.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение, прийти к мирному урегулированию, — сказал один из источников. – Вы скоро это увидите".

Предполагается, что эта работа не будет оплачиваемой, поскольку Курт Волкер на добровольных началах исполнял обязанности специального представителя на украинских переговорах с 2017 по 2019 год.

Что известно о кандидатах на другие должности

Трамп молниеносно выдвигает кандидатуры тех, кто, по его мнению, должен войти в состав его кабинета и стать его советниками по важнейшим вопросам.

Так, он уже определился с двумя ключевыми должностями администрации Белого дома. Советником по национальной безопасности станет Майк Уолтц, а госсекретарем станет Марко Рубио.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм скорее всего получит пост главы Департамента внутренней безопасности (DHS). Ноэм говорила, что поддержка Украины является "пустой тратой" и "дорогостоящей стратегической ошибкой", поскольку подтолкнет Россию к углублению отношений с Китаем. Кроме того, она считала, что США слишком сильно полагаются на санкции, как средство сдерживания Кремля.

12 ноября Трамп заявил о создании нового Департамента правительственной эффективности, который будет отвечать за сокращение бюджетных расходов и так называемую реструктуризацией федеральных агентств. Новый департамент возглавят миллиардер Илон Маск и американский консерватор Вивек Рамасвами. Также Трамп определился с кандидатурой нового директора ЦРУ — им станет Джон Рэтклифф.