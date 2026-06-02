Как не свариться в квартире летом: простые способы охлаждения без кондиционера или вентилятора

Есть шесть проверенных советов

Летом дом может превратиться в настоящую "ловушку" для жары, даже если на улице еще терпимо. Но есть простые способы снизить температуру в комнатах без кондиционера и больших затрат.

Некоторые могут удивить своей эффективностью. О советах написали в "dum zahrada".

Что сделать, чтобы снизить температуру в комнате на несколько градусов

Контроль солнечного света через окна

Больше всего тепла проникает в дом именно через окна. Если их не защищать, помещение перегревается очень быстро. Помочь в этом могут наружные роллеты, жалюзи, рулонные шторы или специальные солнцезащитные пленки. Специалисты отмечают, что наружное затенение эффективнее внутреннего, поскольку блокирует солнечные лучи ещё до того, как они попадают в комнату.

Правильное проветривание

В жару важно не держать окна открытыми в течение дня. Лучше всего проветривать рано утром или поздно вечером, когда воздух прохладнее.

Озеленение вокруг дома

Растения могут существенно снизить уровень нагрева. Деревья, кусты или вьющиеся растения создают естественную тень и уменьшают температуру вокруг здания. Это особенно заметно на террасах и у окон, где солнце светит больше всего.

Перегрев крыши

В домах с мансардой или чердаком основным источником жары часто становится крыша. Если она плохо изолирована, тепло быстро проникает внутрь. В таких случаях помогают утепление, светлое покрытие крыши или дополнительные внешние системы затенения.

Бытовые приборы

Духовки, сушилки, лампы и другая техника выделяют накапливающееся в комнатах тепло. В жару следует минимизировать их использование или включать в вечернее время. Даже простое выключение лишних приборов может снизить температуру в доме.

Светлые материалы и текстиль

Темные поверхности сильнее нагреваются, в то время как светлые отражают тепло. Потому летом лучше использовать легкие светлые ткани, натуральные материалы и воздушный текстиль. Ковры на этот период можно убрать, чтобы уменьшить накопление тепла в комнате.

Простые способы снизить температуру без кондиционера.

