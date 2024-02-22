Вирішили отримати субсидію: який дохід врахують в ПФУ

Для працюючих, безробітних та пенсіонерів дохід рахують по-різному

Субсидія в Україні в розпал опалювального сезону призначається з місяця подачі документів на неї. Якщо субсидія призначається не спочатку опалювального чи не опалювального періоду, враховується розмір доходу за останнє півріччя. Для пенсіонерів ситуація трохи інша.

Пенсійний фонд нагадує, що при призначенні субсидії після початку сезону враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю попередньому до місяця з якого призначається житлова субсидія. Тобто при обчисленні доходу буде враховуватися пенсія грудня, для тих хто подав документи в лютому.

В дохід при призначенні субсидії враховується:

зарплата

забезпечення військовослужбовців

пенсія

стипендія, окрім соціальних

соціальні виплати, а також допомога по безробіттю та страховки

грошові перекази з-за кордону

дивіденди від цінних паперів

доходи в іноземній валюті

30% від реалізації молока молочних продуктів чи м'ясної сировини

інші доходи про які невідомо податкові чи Пенсійному фонду.

Важливо знати, що в період воєнного стану, якщо людина втрачає роботу, реєструється в Державній службі зайнятості як безробітний і починає отримувати допомогу, то для нього сума середнього доходу за місяць розраховується по-іншому. Враховується не та сума, яку споживач отримував заробляючи, а саме розмір призначеної допомоги по безробіттю за той місяць, який передує місяцю зверненню по субсидію. Тобто в лютому враховується сума повної допомоги за січень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при подачі документів в лютому в сукупний дохід родини рахуються прибутки з серпня по січень. На їх основі можна самостійно розрахувати приблизну суму субсидії, яку ви будете отримувати.