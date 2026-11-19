Акционные предложения на продукты и напитки действуют до 24 ноября

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" заметно подешевели мясные изделия, замороженные продукты и напитки: на отдельные товары действуют скидки до 43%. Например, упаковку пельменей можно приобрести почти на 59 гривен дешевле, а на некоторых колбасных изделиях покупатели сэкономят еще больше.

Об актуальных акционных предложениях в супермаркетах сообщает "Телеграф". В списке есть пельмени, колбаса, сосиски, креветки, блины с фруктовыми начинками и напитки, которые сейчас продают по значительно более низким ценам.

Больше подробностей в материале: " В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45% ".

Какие мясные изделия подешевели в "АТБ"

Среди акционных предложений есть несколько видов мясных продуктов. В частности, пельмени Valesto с говядиной, курятиной и свининой весом 0,6 кг продают за 86,90 грн вместо 145,60 грн. На одной упаковке можно сэкономить 58,70 грн.

Также снизили цены на колбасные изделия:

Колбаса "М’ясна лавка" Балыковая , 0,5 кг – 103,90 грн вместо 173,70 грн. Экономия составляет 69,80 грн.

, 0,5 кг – 103,90 грн вместо 173,70 грн. Экономия составляет 69,80 грн. Сосиски "М’ясна лавка" Детские, 330 г – 78,90 грн вместо 121,70 грн.

Сосиски "М’ясна лавка" в "АТБ" продают за 78,90 грн вместо 121,70 грн

Скидки на замороженные продукты

Выгодные предложения есть и в морозильных отделах. Варено-мороженые креветки Norven Vannamei весом 0,7 кг стоят 199,90 грн вместо 303,90 грн.

Также покупатели могут приобрести:

Блины Valesto с манго , 300 г – 62,90 грн вместо 99,90 грн.

, 300 г – 62,90 грн вместо 99,90 грн. Блины Valesto с клубникой, 300 г – 72,90 грн вместо 115,90 грн.

На блины Valesto с манго и клубникой также действуют скидки