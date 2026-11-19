Минус 70 гривен на колбасе и более 100 на креветках: какие ценники переписали в "АТБ"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Акционные предложения на продукты и напитки действуют до 24 ноября
В "АТБ" заметно подешевели мясные изделия, замороженные продукты и напитки: на отдельные товары действуют скидки до 43%. Например, упаковку пельменей можно приобрести почти на 59 гривен дешевле, а на некоторых колбасных изделиях покупатели сэкономят еще больше.
Об актуальных акционных предложениях в супермаркетах сообщает "Телеграф". В списке есть пельмени, колбаса, сосиски, креветки, блины с фруктовыми начинками и напитки, которые сейчас продают по значительно более низким ценам.
Больше подробностей в материале: "В "АТБ" снизили цены на популярные товары: что можно купить со скидкой до 45%".
Какие мясные изделия подешевели в "АТБ"
Среди акционных предложений есть несколько видов мясных продуктов. В частности, пельмени Valesto с говядиной, курятиной и свининой весом 0,6 кг продают за 86,90 грн вместо 145,60 грн. На одной упаковке можно сэкономить 58,70 грн.
Также снизили цены на колбасные изделия:
- Колбаса "М’ясна лавка" Балыковая, 0,5 кг – 103,90 грн вместо 173,70 грн. Экономия составляет 69,80 грн.
- Сосиски "М’ясна лавка" Детские, 330 г – 78,90 грн вместо 121,70 грн.
Скидки на замороженные продукты
Выгодные предложения есть и в морозильных отделах. Варено-мороженые креветки Norven Vannamei весом 0,7 кг стоят 199,90 грн вместо 303,90 грн.
Также покупатели могут приобрести:
- Блины Valesto с манго, 300 г – 62,90 грн вместо 99,90 грн.
- Блины Valesto с клубникой, 300 г – 72,90 грн вместо 115,90 грн.
Ранее "Телеграф" сравнивал стоимость большой и маленькой бутылок масла в "АТБ" и выяснял, какой вариант выгоднее для покупателей.