Передать показания счетчиков воды: как сделать это правильно и вовремя

На табло показываются сразу литры и кубометры – передавать нужно только одни показания

Передавать показания счетчиков на воду в большинстве случаев нужно до 28 числа каждого месяца. В некоторых случаях местный водоканал может изменять эти термины, однако не сильно. Передавать корректные показания в срок необходимо для того, чтобы были правильно сформированы счета для оплаты.

Блог iPay напоминает — передавать нужно не все цифры на табло счетчика. В общей сложности на передней панели счетчика есть 8 цифр. Когда прибор учета только устанавливают – там нули.

Цифры разделены по цвету – первые пять черным. Они показывают количество использованных кубометров воды. Еще три – красные. Они показывают количество литров.

Передавать нужно только чёрные цифры, показывающие количество кубометров. Для красных есть правило "500" – если количество превышает 500 литров, то есть пол кубометра следует округлить до одного кубометра.

Некоторые водомеры имеют только черные цифры – тогда передаются они все. Также все цифры передают, если их на табло счетчика всего пять.

Ранее Телеграф напоминал, когда нужно передавать показания счетчиков электроэнергии. Показания следует передавать, даже если в квартире никто не живет и они не меняются.