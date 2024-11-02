Где и кто не может по закону вручить повестку в Украине

Без нюансов не обошлось

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, сопровождающаяся вручением повесток. Однако возникает вопрос: где ее нельзя получить по закону.

Как говорится на Официальном вебпортале парламента Украины, повестку могут вручать не только работники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Кто может вручить повестку

Законом определено несколько подразделений, имеющих полномочия на оповещение граждан. А именно: районные, городские госадминистрации; разведывательные органы, Центральное управление или региональные органы СБУ. В то же время, последние могут вручать повестки только тем, кто состоит у них на военном учете.

К ним относятся:

ТЦК и социальной поддержки;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.

К тому же, граждане могут получить повестку от представителей предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах выполнения работниками своих обязанностей.

Где не могут вручить повестку

В законе нет четко обозначенных мест, где можно или нельзя вручать повестки. Поэтому есть возможность получить их на улице, на работе или в кафе. То есть уполномоченные органы вправе проводить уведомления по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах или общественных местах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому не нужно продолжать отсрочку от мобилизации после 9 ноября.