Поляка с Гитлером под подушкой посадили за то, что называл себя "вагнеровцем"

Ему дали 2,5 года тюрьмы

В Великобритании посадили в тюрьму поляка, который заявил, что воевал на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине. В ходе расследования у него дома нашли фотографию Адольфа Гитлера, экземпляр "Mein Kampf" и другие вещи фашистского толка.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что в прошлом году 28 октября 49-летний гражданин Польши Петр Кухарски с односторонними эмблемами запрещенной террористической организации "Вагнер" во время массового мероприятия вел себя агрессивно.

Мужчина размахивал ножом перед собравшимися и делал жест, словно перерезал горло. Все это происходило во время исторической реконструкции викингов в графстве Саффолк.

Петр Кухарский

По словам свидетелей, Кухарски, проживавший в Великобритании, рассказывал им, что присоединился к ЧВК "Вагнер" и воевал в его рядах в Украине. Эти слова несколько раз появлялись в его постах в Facebook и других сетях, даже с фото с оружием в руках.

Из-за того, что в Британии ЧВК "Вагнер" признана террористической группировкой, Кухарски получил приговор: 2,5 года заключения с последующим испытательным сроком в год.

К тому же обвиняемый признал свою вину. На допросе он сказал, что купил значки группы "Вагнера" и прикрепил их на одежду, чтобы "спровоцировать реакцию" людей на реконструкции из-за разногласий по российскому вторжению в Украину.

В то же время во время обысков дома у поляка нашли фотографию Адольфа Гитлера, экземпляр "Mein Kampf" и другие вещи фашистского толка. Объясняя их происхождение, Кухарски сказал, что он просто интересуется Второй мировой, а приобретение "Mein Kampf" назвал надежной финансовой инвестицией. Относительно изображения Гитлера, подозреваемый заявил, что просто выставил его, чтобы оно не покрылось плесенью во время хранения.

Во время судебного процесса, он несколько раз подчеркивал, что только притворялся "вагнеровцем", ведь на самом деле не является членом этой террористической организации. Но судья отклонил это утверждение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что западные банки обслуживали операции "вагнеровцев".