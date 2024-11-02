Укрпочта запускает доставку в почтоматы и курьером

Будет доступно 3 вида доставки

Укрпочта готовится к запуску пилотного проекта по курьерской доставке и установке почтоматов в Киеве. Новая услуга стартует уже в декабре 2023 года.

После тестирования в столице сервис планируется распространить на всю территорию Украины. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский во время выступления на "Саммите CEO", организованном Forbes.

Курьеры Укрпочты будут легко узнаваемы благодаря желтым рюкзакам. В их обязанности будет входить не только доставка отправок, но и обслуживание почтоматов. Часть нынешних почтальонов переквалифицируется в курьеров.

Новый проект предусматривает комплексную модернизацию системы доставки. По словам Смелянского, компания внедряет интегрированный подход, охватывающий как IT-систему, так и логистику. Клиенты смогут самостоятельно выбирать удобный способ получения отправок.

Получатели посылок будут иметь три варианта доставки : в отделении Укрпочты, через почтомат или курьером на дом. Такая система позволит сделать процесс доставки более гибким и удобным для пользователей.

Масштабное внедрение новой системы доставки в Киеве запланировано на 2024 год. После успешного тестирования в Киеве Укрпочта начнет установку почтаматов и запуск курьерской службы в других регионах Украины. Произойдет это уже в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укрпочта" закупит необычный транспорт для почтальонов. Велосипед уже не актуален для современных почтальонов.