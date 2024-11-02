Чего ждать от России до конца года? "Телеграф" узнал о планах Кремля

Российская армия ищет слабые места на фронте

Недавняя презентация украинского Плана победы и большое количество разговоров вокруг него наталкивают на вопрос: а что же планирует Россия на конец 2024 и начало 2025 года, чего ждать украинцам от оккупантов.

"Телеграфу" на это ответили источники в Правительстве. Отмечается, что сейчас у РФ есть один план — продолжать давление на фронте и захватывать как можно больше территорий, не сбавляя темпы.

"Они ожидают, что за полгода-год у нас рухнет фронт, потому что мало военных, потому что люди не хотят воевать. С конца 2023 года россияне давят по всему фронту и ищут слабые места. Там, где находят, немного проталкивают нас", – говорит собеседник.

Сейчас Россия имеет заметные успехи на поле боя, что подтверждает оккупация ряда украинских городов. Армия РФ достигает этого благодаря большому превосходству в живой силе. То есть тактика "мясных штурмов и мясорубки" у них работает до сих пор.

По словам информированного источника, начиная с осени 2022 года РФ мобилизовала более 400 тысяч человек. Однако это первая российская война, когда военным платят за службу огромные деньги — речь идет о существенных выплатах за подписание контрактов.

"Это большое историческое изменение. Но еще по крайней мере на год у россиян точно есть силы давить", — объясняет собеседник.

Напомним, что у России более 5 стран-союзниц, которые помогают ей, спонсируя войну против Украины. Среди них не только Китай и Иран, но и Турция.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донбассе полностью заблокируют целый город из-за приближающейся армии РФ.