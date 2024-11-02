Он считает Вашингтон своим врагом

Мужчина, который называет себя американским гражданином Дэниэлом Мартиндейлом заявил, что с 11 февраля 2022 года он находился в Украине и передавал России координаты украинских военных объектов. Сейчас он в России, его якобы вывезли из Украины российские силовики.

Как сообщают росСМИ, информация от Мартиндейла не единожды использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. По заявлениям боевиков террористической организации "ДНР", Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке захвата села Богоявленка в Донецкой области российской армией.

Мартиндейл находится в Москве. В ходе своей пресс-конференции, он заявил, что находится в РФ по собственной воле. Он показал паспорт, и другие свои документы.

Также он рассказал, поддерживал контакты с российской стороной через Telegram. По его словам, он не только не хочет возвращаться в США, но и считает Вашингтон своим врагом. Мартиндейл заявил, что после окончания войны хотел бы жить в России, завести семью и заниматься фермерством. Он показал фото, которые сделал за время своего пребывания в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российская агентура завербовала ирландского депутата для работы во благо Кремля. И это совсем не удивляет премьер-министра Ирландии Саймона Харриса.