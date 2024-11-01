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"Вовина тысяча" — это не популизм? Политолог объяснил, почему следует быть осторожным со штампами

Автор
Игорь Тимофеев
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Раздача денег поможет некоторым подправить свое материальное положение
Раздача денег поможет некоторым подправить свое материальное положение. Фото Открытые источники

Власти преследуют свои три цели, говорит Владимир Фесенко.

Оппозиции, критикующей решение президента Владимира Зеленского о выделении 1000 гривен каждому украинцу, следует помнить, что она тоже может прийти к власти и будет делать что-то подобное.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA заявил политолог Владимир Фесенко.

Политический эксперт согласен, что массовая раздача денег может выглядеть как популизм. Однако он советует авторам этого штампа не забывать, что бумеранг возвращается, и с приходом к власти любая политическая сила будет повышать зарплаты и пенсии, а оппоненты тоже будут обвинять ее в расточительстве.

— Ребята, будьте осторожны с такими штампами и клеймом. Если вы будете делать только непопулярные решения, можете разрушить свою политическую карьеру, как это произошло с Арсением Петровичем Яценюком. Рациональный, умеренный популизм — это часть любой современной, особенно социальной, политики, — отмечает Фесенко.

Политолог признает, что экономисты критикуют раздачу денег, ведь это противоречит канонам либеральной экономической политики и вызывает кучу замечаний, что эти деньги можно было бы использовать более эффективно, хотя сумма в 30 млрд грн на самом деле не так велика.

— Если бы это был настоящий продуманный популизм, эти деньги надо было бы давать не всем, а тем категориям, которые будут твоими избирателями, и перед выборами. А даже если война закончится весной [2025 года], выборы по графику состоятся не раньше осени. И тогда эту тысячу нужно было бы раздавать не сейчас, а в следующем году. И не зимой, а где-то осенью, — подсказывает политолог.

По мнению Фесенко, власти хотят понравиться, но должного эффекта от раздачи денег не будет. Эта сумма эквивалентна всего лишь 25 долларам, в то время как т.наз. "Юлина тысяча" была в 10 раз больше. Разве что может немного помочь некоторым социально уязвимым слоям.

— Но представьте, деньги получает примерно треть населения, крайне негативно относящегося к Зеленскому. Они что, поменяют свое отношение к Зеленскому? Нет… — говорит политический эксперт.

Он считает, что таким образом власти хотят стимулировать внутренний спрос и компенсировать непопулярные решения по повышению налогов.

— Должны быть какие-то и положительные новости. Однако есть вопрос: насколько это будет эффективно с экономической и социальной точки зрения. Но я не ожидаю больших социальных и политических последствий от этого. И отрицательных особых не будет, и положительных тоже. Да, это попытка создать что-то положительное и немного подпитать внутренний спрос, — заключает политолог.

"Телеграф" рассказывал, что популизмом власти называли постоянный перенос голосования закона о мобилизации. Это затягивание привело к обескровлению ВСУ и нашим территориальным потерям.

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#Фесенко #Популизм