"Вовина тысяча" — это не популизм? Политолог объяснил, почему следует быть осторожным со штампами

Власти преследуют свои три цели, говорит Владимир Фесенко.

Оппозиции, критикующей решение президента Владимира Зеленского о выделении 1000 гривен каждому украинцу, следует помнить, что она тоже может прийти к власти и будет делать что-то подобное.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA заявил политолог Владимир Фесенко.

Политический эксперт согласен, что массовая раздача денег может выглядеть как популизм. Однако он советует авторам этого штампа не забывать, что бумеранг возвращается, и с приходом к власти любая политическая сила будет повышать зарплаты и пенсии, а оппоненты тоже будут обвинять ее в расточительстве.

— Ребята, будьте осторожны с такими штампами и клеймом. Если вы будете делать только непопулярные решения, можете разрушить свою политическую карьеру, как это произошло с Арсением Петровичем Яценюком. Рациональный, умеренный популизм — это часть любой современной, особенно социальной, политики, — отмечает Фесенко.

Политолог признает, что экономисты критикуют раздачу денег, ведь это противоречит канонам либеральной экономической политики и вызывает кучу замечаний, что эти деньги можно было бы использовать более эффективно, хотя сумма в 30 млрд грн на самом деле не так велика.

— Если бы это был настоящий продуманный популизм, эти деньги надо было бы давать не всем, а тем категориям, которые будут твоими избирателями, и перед выборами. А даже если война закончится весной [2025 года], выборы по графику состоятся не раньше осени. И тогда эту тысячу нужно было бы раздавать не сейчас, а в следующем году. И не зимой, а где-то осенью, — подсказывает политолог.

По мнению Фесенко, власти хотят понравиться, но должного эффекта от раздачи денег не будет. Эта сумма эквивалентна всего лишь 25 долларам, в то время как т.наз. "Юлина тысяча" была в 10 раз больше. Разве что может немного помочь некоторым социально уязвимым слоям.

— Но представьте, деньги получает примерно треть населения, крайне негативно относящегося к Зеленскому. Они что, поменяют свое отношение к Зеленскому? Нет… — говорит политический эксперт.

Он считает, что таким образом власти хотят стимулировать внутренний спрос и компенсировать непопулярные решения по повышению налогов.

— Должны быть какие-то и положительные новости. Однако есть вопрос: насколько это будет эффективно с экономической и социальной точки зрения. Но я не ожидаю больших социальных и политических последствий от этого. И отрицательных особых не будет, и положительных тоже. Да, это попытка создать что-то положительное и немного подпитать внутренний спрос, — заключает политолог.

"Телеграф" рассказывал, что популизмом власти называли постоянный перенос голосования закона о мобилизации. Это затягивание привело к обескровлению ВСУ и нашим территориальным потерям.