"Золотая" вода: сколько украинцы будут платить за кубометр после повышения тарифа

Водоканалы сейчас на грани своих возможностей обеспечивают услуги надлежащего качества

В Украине активно обсуждают повышение тарифов на коммунальные услуги и прежде всего могут вырасти цены на воду. Их не пересматривали уже три года.

Представители Ассоциации водоканалов отмечают, что такая ситуация привела к большим убыткам и потому они призывают Национальную комиссию по энергетике и коммунальным услугам разрешить поднятие цен на воду. Об этом сообщает издание "Вікна".

По словам директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, водоканалы сейчас на грани своих возможностей обеспечивают услуги надлежащего качества. Однако под угрозой находится вся система водообеспечения в стране.

В свою очередь эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что сейчас средний показатель составляет 40-60 гривен, а после повышения он будет приближаться к 100-150 гривен за кубометр.

Повышение обусловлено немалыми долгами водоканалов перед энергопоставщиками — около 8 млрд гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет тариф на газ в Украине в июне 2024 года и изменятся ли цены.