"Не катастрофическая": эксперт о ситуации в энергетике Украины и то, что не нужно трогать

Директор Центра исследований энергетики рассказал "Телеграфу" о темпе возобновления энергообъектов и спрогнозировал, когда реально могут появиться мини-АЭС

Несмотря на сдержанные оптимистичные прогнозы энергетиков по отключениям электроэнергии в осенне-зимний период, Россия продолжает ежедневно обстреливать крупные города и объекты инфраструктуры. На этой неделе в Украину даже вернулись аварийные отключения света в некоторых регионах.

"Телеграф" спросил Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, в каком состоянии украинская энергетика входит в третий месяц осени, успевают ли аварийные бригады восстанавливать поврежденные энергообъекты до морозов и когда в Украине могут появиться мини-АЭС в больших городах.

— Какое сегодня общее состояние энергетики — катастрофическая ли ситуация?

— Точно нельзя назвать его катастрофической. Напротив, на фоне происходящих атак (россиян по украинским энергообъектам. — Авт.) я считаю, что текущее состояние украинской энергетики – это просто образец эффективного противостояния ударам и попытки ее развивать.

Поэтому ситуация на сегодняшний день абсолютно контролируема с тем уровнем генерирующих мощностей, которые мы имеем сегодня после ремонтов. К тому же ремонты продолжаются постоянно. И после ремонта поврежденных объектов, которые удалось на сегодняшний день восстановить, потребители обеспечиваются в полном объеме. У нас реально нет ограничений (энергоснабжения. – Авт.).

И я искренне хотел бы верить, что при более-менее положительном развитии событий они не возникнут в ближайшее время, когда начнутся массированные атаки РФ. Поскольку покрыть объем потребления, которое есть сейчас, мы можем.

— Каким образом ситуацию в энергетике улучшило/ухудшило увольнение руководства "Укрэнерго"?

— Знаете, здесь я не думаю, что вопрос выглядит так, что чье-то увольнение улучшает или усугубляет ситуацию. Это так не работает. Смена кадров – это нормальный процесс, в принципе. Безусловно, кадры меняются периодически. Вопрос в том, как это увольнение произошло.

Поскольку, судя по заявлениям очень уважаемых членов Наблюдательного совета, на них было оказано политическое давление, а процедура, по сути, проходила таким образом, что была разрушена модель корпоративного управления. Таким образом, безусловно, это создает определенные финансовые проблемы для "Укрэнерго".

Хотя при этом можно говорить о том, что у Кабинета министров есть инструменты предотвратить эти проблемы, если над ними очень внимательно и интенсивно поработать.

— Что стране тактически и стратегически нужно делать с гидроэнергетикой, чтобы ситуация в энергосекторе улучшалась?

— Не хочу никого обидеть, но, может быть, мой ответ будет немного странным: "Не трогать!". На самом деле гидроэнергетика сейчас является одной из опор энергосистемы Украины. Потому что фактически маневровая часть энергетики – это, прежде всего, гидроэнергетика. А она сейчас очень активно работает и в направлении восстановления поврежденных мощностей, и в направлении физической защиты объектов.

Там идет огромная работа. И, дай Бог, чтобы она проходила именно так, как она должна продолжаться! Есть "Укргидроэнерго", есть компания, которая хорошо управляется и знает, что делать. Поэтому работу, которая фактически проходит, я могу только положительно характеризовать.

— Следует ли восстанавливать Каховскую ГЭС?

— Смотрите, дай Бог, чтобы мы могли туда прийти и вернуть эту территорию. Ее восстановление неотвратимо. Нет сценария, в котором не будет восстановлена дамба по множеству причин.

Я абсолютно уверен, что эта гидроэлектростанция будет возобновлена. Естественно, ее восстановят технологически иным способом, чем тем, каким строили данную ГЭС. Новая станция будет более современной, более эффективной, более правильно сконфигурированной и так далее. Но то, что ее восстановят, у меня лично сомнений нет.

— В контексте развития отечественной атомной генерации и децентрализации выработки электроэнергии вопрос следующий: когда Украина реально может прийти к строительству и запуску мини-атомных станций?

— Так называемые малые модульные реакторы – это пока исследовательская технология. В мире ни одного рабочего экземпляра не существует. Даже нет коммерческого прототипа рабочего реактора.

Судя по происходящим сейчас процессам, в обозримом обудущем первые экземпляры, которые будут построены, появятся и начнут работать через 7-8 лет.

Поэтому ориентировочно через 3-5 лет после того, как заработают первые такие станции (потому что на них еще будут отрабатываться технологии), станет более ясна стоимость этих проектов и т.д. Тогда и начнут строить уже серийные атомные объекты при условии, что все будет хорошо с ними, все заработало так, как рассчитано и построилось именно таким образом, как сейчас планируется.

Следовательно, где-то в горизонте, наверное, 12-15 лет действительно могут появиться малые модульные реакторы, и это будет очень перспективная технология для Украины.

— Достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС — тактическая необходимость или возможный источник распила государственных средств "Энергоатомом"?

— Это очень дискуссионный вопрос по достройке блоков Хмельницкой АЭС. Уверен, что сейчас нет готовности что-то там строить.