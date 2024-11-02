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"Не катастрофическая": эксперт о ситуации в энергетике Украины и то, что не нужно трогать

Автор
Дмитрий Дубенский
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Автор
Александр Харченко
Александр Харченко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Директор Центра исследований энергетики рассказал "Телеграфу" о темпе возобновления энергообъектов и спрогнозировал, когда реально могут появиться мини-АЭС

Несмотря на сдержанные оптимистичные прогнозы энергетиков по отключениям электроэнергии в осенне-зимний период, Россия продолжает ежедневно обстреливать крупные города и объекты инфраструктуры. На этой неделе в Украину даже вернулись аварийные отключения света в некоторых регионах.

"Телеграф" спросил Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, в каком состоянии украинская энергетика входит в третий месяц осени, успевают ли аварийные бригады восстанавливать поврежденные энергообъекты до морозов и когда в Украине могут появиться мини-АЭС в больших городах.

Какое сегодня общее состояние энергетики — катастрофическая ли ситуация?

Точно нельзя назвать его катастрофической. Напротив, на фоне происходящих атак (россиян по украинским энергообъектам. — Авт.) я считаю, что текущее состояние украинской энергетики – это просто образец эффективного противостояния ударам и попытки ее развивать.

Поэтому ситуация на сегодняшний день абсолютно контролируема с тем уровнем генерирующих мощностей, которые мы имеем сегодня после ремонтов. К тому же ремонты продолжаются постоянно. И после ремонта поврежденных объектов, которые удалось на сегодняшний день восстановить, потребители обеспечиваются в полном объеме. У нас реально нет ограничений (энергоснабжения. – Авт.).

И я искренне хотел бы верить, что при более-менее положительном развитии событий они не возникнут в ближайшее время, когда начнутся массированные атаки РФ. Поскольку покрыть объем потребления, которое есть сейчас, мы можем.

Каким образом ситуацию в энергетике улучшило/ухудшило увольнение руководства "Укрэнерго"?

Знаете, здесь я не думаю, что вопрос выглядит так, что чье-то увольнение улучшает или усугубляет ситуацию. Это так не работает. Смена кадров – это нормальный процесс, в принципе. Безусловно, кадры меняются периодически. Вопрос в том, как это увольнение произошло.

Поскольку, судя по заявлениям очень уважаемых членов Наблюдательного совета, на них было оказано политическое давление, а процедура, по сути, проходила таким образом, что была разрушена модель корпоративного управления. Таким образом, безусловно, это создает определенные финансовые проблемы для "Укрэнерго".

Хотя при этом можно говорить о том, что у Кабинета министров есть инструменты предотвратить эти проблемы, если над ними очень внимательно и интенсивно поработать.

Что стране тактически и стратегически нужно делать с гидроэнергетикой, чтобы ситуация в энергосекторе улучшалась?

Не хочу никого обидеть, но, может быть, мой ответ будет немного странным: "Не трогать!". На самом деле гидроэнергетика сейчас является одной из опор энергосистемы Украины. Потому что фактически маневровая часть энергетики – это, прежде всего, гидроэнергетика. А она сейчас очень активно работает и в направлении восстановления поврежденных мощностей, и в направлении физической защиты объектов.

Там идет огромная работа. И, дай Бог, чтобы она проходила именно так, как она должна продолжаться! Есть "Укргидроэнерго", есть компания, которая хорошо управляется и знает, что делать. Поэтому работу, которая фактически проходит, я могу только положительно характеризовать.

Следует ли восстанавливать Каховскую ГЭС?

Смотрите, дай Бог, чтобы мы могли туда прийти и вернуть эту территорию. Ее восстановление неотвратимо. Нет сценария, в котором не будет восстановлена дамба по множеству причин.

Я абсолютно уверен, что эта гидроэлектростанция будет возобновлена. Естественно, ее восстановят технологически иным способом, чем тем, каким строили данную ГЭС. Новая станция будет более современной, более эффективной, более правильно сконфигурированной и так далее. Но то, что ее восстановят, у меня лично сомнений нет.

В контексте развития отечественной атомной генерации и децентрализации выработки электроэнергии вопрос следующий: когда Украина реально может прийти к строительству и запуску мини-атомных станций?

Так называемые малые модульные реакторы – это пока исследовательская технология. В мире ни одного рабочего экземпляра не существует. Даже нет коммерческого прототипа рабочего реактора.

Судя по происходящим сейчас процессам, в обозримом обудущем первые экземпляры, которые будут построены, появятся и начнут работать через 7-8 лет.

Поэтому ориентировочно через 3-5 лет после того, как заработают первые такие станции (потому что на них еще будут отрабатываться технологии), станет более ясна стоимость этих проектов и т.д. Тогда и начнут строить уже серийные атомные объекты при условии, что все будет хорошо с ними, все заработало так, как рассчитано и построилось именно таким образом, как сейчас планируется.

Следовательно, где-то в горизонте, наверное, 12-15 лет действительно могут появиться малые модульные реакторы, и это будет очень перспективная технология для Украины.

Достройка двух энергоблоков на Хмельницкой АЭСтактическая необходимость или возможный источник распила государственных средств "Энергоатомом"?

Это очень дискуссионный вопрос по достройке блоков Хмельницкой АЭС. Уверен, что сейчас нет готовности что-то там строить.

Теги:
#АЭС #Энергетика #Электроэнергия #Электроснабжение #Александр Харченко #Відновлення