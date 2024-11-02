Воды — по колено: в Киеве жители жилмассива жалуются на состояние обновленного укрытия (видео)

Связаться с ответственными службами у киевлян не получилось

В Киеве во время очередной воздушной тревоги жители Виноградаря на проспекте ЕС не смогли попасть в недавно отремонтированное укрытие. Дело в том, что оно, хоть и было открыто, оказалось совершенно непригодным для того, чтобы выполнить свою непосредственную функцию.

Информация об этом появилась в местном паблике "Киев Оперативный". На кадрах видно, что укрытие затоплено, уровень воды достиг, по меньшей мере, 20 см.

"Вот такое "прекрасное" и недавно отремонтированное укрытие встретили в сегодняшнюю тревогу жители Виноградаря на проспекте ЕС (кол. — Правды), 70", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Контактном центре г. Киев по запросу о неудовлетворительном состоянии укрытия заявили, что ответ дадут 7 ноября.

"Все остальные службы либо "не при делах", либо "операторы в укрытии, потому что тревога", либо просто гудки в бесконечность", — говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают админы паблика, по документам укрытие действующее и в нем, якобы, все отлично.

"КМВА/КГГА, не хотите спрятаться в этом укрытии?" — спрашивают жители Виноградаря.

В комментариях люди отмечают, что по всему жилому массиву крайне мало укрытий. Из того, где можно найти убежище во время атаки россиян — всего несколько подземных переходов и паркинг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли вас не пустить в школьное укрытие во время тревоги. Как утверждают жители Южной Борщаговки в Святошинском районе столицы, во время воздушной тревоги работник специализированной школы №254 не пустил людей в укрытие учебного заведения.