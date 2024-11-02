Где в Днепре нет воды и тепла, перечень улиц

Также у некоторых потребителей пониженное давление в трубах

В Днепре из-за ряда аварийных ситуаций временно прекращены водо- и теплоснабжение на нескольких улицах. Коммунальные службы города работают над устранением неисправностей.

Специалисты "Днепропроводоканала" проводят ремонтные работы сразу по нескольким адресам. Также из-за остановки котельных "Теплоэнерго" часть домов осталась без отопления. Об этом сообщает местное издание "Днипро оперативный".

Полностью прекращено водоснабжение в домах по улице Набережная Победы, 48, 54, 56, 60, а также по улице Старокозацкой, 12, 12-Д и улице М. Грушевского, 4-В.

Жители верхних этажей могут заметить пониженное давление воды в домах на улицах Калиновая (номера 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 8 -А), В. Тютюнника, 32, Универсальная, 27, 29, Янтарная, 32, 34, 40, 42, 44, а также в переулке Универсальном, 6, 7, 7-А.

Без теплоснабжения остались дома на улицах Зеркальной, 42А, Кожедуба, 49, Большой Диевской, 213, Героев Крут, Старомостовой, 1 и Зеркальной, 42. Возобновление отопления начнется сразу после завершения ремонтных работ на котельных.

Жители города могут сообщать о коммунальных проблемах на Единую горячую линию Днепровского городского совета по номерам: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12 -12.

Дополнительно обратиться в Штаб взаимопомощи Общественного совета по телефонам: (095) 816-39-11, (093) 261-32-25, (063) 402-79-56, (063) 681-61-82, (068) 638-28-48. Коммунальщики обещают возобновить поставки воды и тепла в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, как "лечат" детей в оккупации. Отопления нет, все разваливается, а дети вынуждены находиться в бесчеловечных условиях.