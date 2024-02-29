Когда поверка, а когда замена: какой срок годности у счетчиков на воду

Слишком старые счетчики могут потребовать замены

Для того чтобы счетчик корректно считал показания, его нужно регулярно поверять. Отмененную с началом военного положения проверку вернули летом 2023 года. Это касается и счетчиков воды.

На портале "Золото.Сити" выложили основные данные по поверке счетчиков на воду. Да, прибор учета нужно поверять раз в четыре года. Поверять должен потребитель за свой счет, выбрав исполнителя работ.

Поверка счетчика может производиться как на месте, так и с демонтажем и доправкой счетчика на проверку в специальное учреждение. Последний способ позволяет одновременно с поверкой промыть счетчик, однако услуги монтажа и демонтажа оплачиваются отдельно.

Средний полный срок службы счетчика на воду – 10-12 лет. Счетчик старше 12 лет может не пройти поверку. Заменить его потребитель должен за свой счет. Коммунальщики должны опломбировать новый счетчик — у него должны быть все документы.

Пока счетчик на поверке потребителю насчитывают потребление воды по средним нормам за последние 12 месяцев. Если прибора учета нет более 30 дней, то начисление водопотребления производится в расчете на человека. На одного человека это от 3,6 до 6,9 м куб в зависимости от типа дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть признаки того, что счетчик на воду неисправен. В таком случае происходит внеочередная поверка, ремонт, а при необходимости и замена счетчика.