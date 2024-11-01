"Видим все лагеря". Зеленский заговорил о превентивном ударе по военным КНДР

Надо действовать, считает украинский лидер

Украина видит все места скопления военных из Северной Кореи в России, и могла бы нанести по ним предупредительные удары, если бы обладала достаточной дальнобойностью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 ноября.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи – все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что дальнобойность зависит от партнеров, однако США, Британия и Германия просто наблюдают.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать", — добавил украинский лидер.

Как сообщали источники "Телеграфа" в правительстве, на территории Украины еще нет северокорейских военных, однако их скопление наблюдается в западной части России.

Также интересно, что есть еще минимум три страны, которые могут отправить своих солдат воевать против Украины.