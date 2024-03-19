Бывают четыре вида: какие счетчики воды лучше всего подходят для квартиры

Водомеры бывают разные – прибор учета подбирается под нужды потребителя

Если счетчик воды поврежден, он может потребовать замены. Есть четыре главных вида устройств учета.

Santehmag рассказывает, что счетчики делятся на следующие категории: механические, ультразвуковые, электромагнитные и резонансные. Наименее распространенные в Украине последние — дорогостоящие и сложные в эксплуатации.

Максимально точными считаются электромагнитные. Они не чувствительны к загрязненной воде, но имеют тенденцию накапливать металлические частицы.

Высокий уровень надежности обладают ультразвуковыми счетчиками воды. Они чувствительны к накипи и электромагнитным волнам, а стоят немало.

Самыми популярными являются механические. Принцип работы – вращение крыльчатки под влиянием напора воды. Именно такие водомеры авторы называют лучшим вариантом для квартиры, ведь у них есть доступная стоимость и простой процесс эксплуатации.

У механических счетчиков есть несколько видов:

на трубах до 100 мм — крильчасті .

. на трубах от 40 до 300 мм – турбинные (обычно используются на промышленных предприятиях или в коммунальной сфере на многоэтажных домах)

(обычно используются на промышленных предприятиях или в коммунальной сфере на многоэтажных домах) комбинированные.

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