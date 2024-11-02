Советчине — нет: как изменили военное обучение в школах и почему Киев сопротивляется

Министерство образования рассказало о первых результатах преподавания предмета

Уже два месяца украинским школьникам преподают полностью обновленный предмет "Защита Украины". Вместо традиционных еженедельных уроков Министерство образования и науки ввело более практический формат – ежемесячный учебный день в специально оборудованных школах.

Сколько центров уже создано, что будет за пропуски занятий, как начать преподавать ветеранам и почему не все города присоединились к программе, узнавал "Телеграф".

"Можем очертить первые результаты"

Как сообщили журналистам "Телеграфа" в Министерстве образования и науки Украины, по состоянию на 25 октября 2024 года в Украине создали 854 учебных центра. Для обеспечения реформы государство выделило 1,74 миллиарда гривен, из которых 1,64 миллиарда направили на обустройство центров необходимым оборудованием (обновление материально-технической базы — Ред.).

В целом, приказом Министерства определен типичный перечень средств обучения. Помимо ряда медицинских наименований в список входят пневматические винтовки для тренировок, обучающие гранаты для метания, а также современные тренажеры для стрельбы, обеспечивающие реалистическую практику в тактических условиях.

"Некоторые модули предмета не нуждаются в оснащении, например, основы национальной безопасности или гражданского населения в кризисных условиях, поэтому большинство центров уже функционируют с начала учебного года", – объясняют в министерстве.

Как отмечает МОН, чтобы избавиться от стиля советского преподавания, команда провела много работы. Была утверждена программа повышения квалификации учителей и подготовки тренеров. Проведены два этапа тренинга для 120 тренеров, из которых 95 получили сертификаты. Созданы групповой чат для управлений образования с онлайн-консультациями, а также разработаны методические рекомендации и руководство по организации учебных пространств. Учителя получают постоянную методическую поддержку.

Город, что остался в стороне реформы?

В конце концов, еще в августе внимание родителей и педагогов привлекла ситуация с Киевом, который не приобщился к эксперименту МОН. Это создало парадоксальную ситуацию – даже школы прифронтовой Донецкой области, которые функционируют под постоянной угрозой обстрелов, учатся по обновленной программе, в то время как их столичные сверстники до сих пор переписывают старые инструкции. По крайней мере, на это жаловались некоторые родители.

Тогда в комментарии "Телеграфу" в Департаменте образования и науки КГГА рассказали, что Минобразования не приглашало Киев во Всеукраинский педагогический эксперимент по этому предмету.

Однако МОН необходимость такой процедуры опровергает. Как отмечает журналистам "Телеграфа" пресс-служба министерства: "Согласно Положению №552, официальное приглашение не предусмотрено — департаменты самостоятельно посылают заявки на участие в инновационном образовательном проекте. Так, в течение июня-июля 2024 года МОН получил ходатайство от управлений образования и науки 23 областных государственных администраций".

Образовательная субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для обеспечения преподавания учебного предмета "Защита Украины", которую выделило правительство 27 декабря 2023, не распространилась только на одну область — Херсонскую. Учитывая, что на тот момент в регионе обучение проходило в дистанционном формате, Херсонская область не участвует в инновационном образовательном проекте.

На уточняющий вопрос "Телеграфа" о том, означает ли это, что от Киева какое-либо ходатайство все же было, МОН объяснили, что получили ходатайство от Киевской областной военной администрации (Киевской ОВО) и 22 других ОВД. Однако от Киевской городской государственной администрации (КГГА) не получали.

*Для понимания контекста: КОВА и КГГА выполняют различные функции и имеют отдельные юрисдикции, несмотря на общую территорию Киевской области. КОВА отвечает за административные вопросы Киевской области, охватывающей все населенные пункты и территории области за пределами города Киева. КГГА действует исключительно в пределах Киева, который является отдельной административно-территориальной единицей и имеет статус города с особым правовым статусом, согласно Конституции Украины. В целом разграничение полномочий КОВА и КГГА регулируется рядом нормативно-правовых актов.

Как долго столица будет "не в команде"?

Известно, что Министерство установило четкие временные рамки для полного перехода на новую программу. "Преподавать предмет по старой программе возможно до 2027 года, ведь с того момента в Украине заработает реформа старшей школы — "Профильная". Именно с 2027 года преподавание по новой модельной учебной программе станет обязательным во всех учебных заведениях страны", — отмечают в ведомстве.

По словам пресс-службы, после определенной даты гриф по старой учебной программе просто потеряет силу.

Ответ Министерства образования и науки Украины по запросу издания "Телеграф"

Интересно, что в образовательном департаменте Киева отмечали "Телеграфу", что еще с конца прошлого года работают над своим обновлением программы предмета "Защита Украины". Часть средств, чтобы ее внедрить, выделили из городского бюджета. Список оборудования, говорят в департаменте, тоже разработали свой.

На самом деле, здесь возникает вполне обоснованный вопрос: не возникнет ли разрыв в учебной базе между учениками киевских школ и других, и есть ли здесь вообще риски. Ведь киевские дети просто упустят эти годы и не будут охвачены изменениями. Однако здесь нужно экспертно сравнивать, что предлагает МОН и что вводит Киев.

Собственно об этом "Телеграф" и спросил у министерства. Если целый город не приобщен к общей программе, то проводился ли анализ того, насколько их система отвечает требованиям МОН.

Однако Министерство отрицает, что образовательный департамент Киева может устанавливать какую-то свою эксклюзивную программу.

"Программа без грифа МОН вообще не может использоваться в образовательном процессе, так что если предмет не преподают по новой Модельной учебной программе, то речь идет о преподавании по старой программе, которая с 2027 года утратит силу ", — считает пресс-служба.

Приоритет ветеранам и наказание за пробелы

Вторжение России вынудило полностью переосмыслить важность подготовки молодежи. Поэтому важным аспектом реформы для преподавания предмета стало привлечение ветеранов. МОН подчеркивает: "Администрации школ должны учитывать, что приоритет в преподавании "Защиты Украины" должен предоставляться ветеран(к)ам". Для преподавания предмета ветераны должны быть официально трудоустроены и пройти специальную подготовку.

Как сообщает пресс-служба, к подготовке учителей на программу тренинга для тренеров уже привлекали ветеранское сообщество — треть участников двух состоявшихся волн обучения — это ветеран(к)ы.

Ожидается, что такое участие ветеранов в преподавании предмета поможет учащимся лучше понять реальность и важность защиты своей страны.

Представители министерства также сообщают, что еще не было случаев, когда родители выражали обеспокоенность посещением их детьми милитаризованных занятий с ветеранами.

"В первую очередь "Защита Украины" является обязательным предметом, поэтому пропуски занятий могут караться дополнительными работами или неаттестацией учащихся, если отсутствие не будет оправдано медицинской справкой или письменным объяснением родителей", — предупреждает ведомство.

В общем, привлечение ветеранов к преподаванию этого важного предмета является ключевым элементом реформы и согласовано с Министерством обороны. Их опыт и знания должны стать неотъемлемой частью подготовки нового поколения защитников Украины.