Стало известно, сколько заработала министр социальной политики с начала года

Материальную помощь она не получала

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович с начала 2024 получила около 916 400 гривен заработной платы. Самая большая сумма ей была выплачена за сентябрь — почти 100 тысяч гривен.

Такой ответ "Телеграф" получил на свой запрос относительно размера должностного оклада, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и материальной помощи на оздоровление, которые получила министр соцполитики Украины Жолнович. В Минсоцполитики указали помесячную зарплату своей главы за январь-октябрь 2024 года.

Также государственный секретарь Наталья Ненюченко сообщила, что в течение января — октября 2024 года Оксана Жолнович не получала материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Также не начисляли ей материальную помощь на оздоровление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин получает почти 40 тыс. грн в месяц без учета налогов. При этом размер должностного оклада был установлен только в октябре текущего года, хотя президент назначил его своим советником в начале сентября.

Также мы рассказывали, что глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лесной заработал миллионы во время войны. Только за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тыс. гривен зарплаты.