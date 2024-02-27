Фермеры начали распродавать запасы: в Украине подешевел популярный продукт

В феврале прошлого года этот товар в среднем был в 3,6 раза дороже

Весной цены на продукты в Украине будут довольно стабильными, хотя некоторые позиции могут несколько подорожать. При этом репчатый лук, который очень популярен в Украине, даже подешевел.

Как пишет EastFruit, украинские фермеры начали распродавать лук из хранилищ, в результате цена на эту продукцию впервые с начала текущего года начала снижаться. Отмечается, что производители старались придержать запасы лука, ожидая более высоких цен. Однако качество продукции от долгого хранения и на фоне теплого февраля начало снижаться, поэтому фермеры спешат распродать запасы, что и вызвало снижение цен.

В то же время те производители, которые имеют возможность хранить лук в хороших условиях, не распродают свои запасы высокого качества. Они ждут повышения цен и планируют начать реализацию своей продукции не раньше середины марта.

Следует отметить, что в аналогичный период прошлого года репчатый лук в Украине поступал в продажу в среднем в 3,6 раза дороже, чем сейчас. По данным портала "Минфин" по состоянию на 27 февраля средняя цена на репчатый лук в супермаркетах составляет 16,87 грн за килограмм. В январе она была на уровне 17,16 грн за килограмм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о прогнозах цен на картофель. Она ощутимо подорожала в январе-феврале.