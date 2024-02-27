Фермери почали розпродавати запаси: в Україні подешевшав популярний продукт

У лютому минулого року цей товар у середньому був у 3,6 раза дорожчим

Навесні ціни на продукти в Україні будуть досить стабільними, хоча деякі позиції можуть дещо подорожчати. При цьому цибуля, яка дуже популярна в Україні, навіть подешевшала.

Як пише EastFruit, українські фермери почали розпродувати цибулю зі сховищ, внаслідок чого ціна на цю продукцію вперше з початку поточного року почала знижуватися. Зазначається, що виробники намагалися притримати запаси цибулі, очікуючи вищих цін. Проте якість продукції від тривалого зберігання і на тлі теплого лютого почала знижуватися, тому фермери поспішають розпродати запаси, що викликало зниження цін.

Водночас, ті виробники, які мають можливість зберігати цибулю в хороших умовах, не розпродують свої запаси високої якості. Вони чекають на підвищення цін і планують розпочати реалізацію своєї продукції не раніше середини березня.

Слід зазначити, що в аналогічний період минулого року цибуля в Україні надходила у продаж у середньому в 3,6 раза дорожче, ніж зараз. За даними порталу "Мінфін" станом на 27 лютого середня ціна на цибулю у супермаркетах становить 16,87 грн за кілограм. У січні вона була на рівні 17,16 грн. за кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав про прогнози цін на картоплю. Вона відчутно подорожчала у січні-лютому.